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Como assistir Manchester City x Aston Villa online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Para o Manchester City, Pep Guardiola tem à disposição um time sem baixas confirmadas. O provável time titular conta com Donnarumma no gol, linha defensiva formada por Khusanov, Guehi, Matheus Nunes e Nico O'Reilly, Rodri e Kovacic no meio, com Doku, Bernardo Silva e Semenyo apoiando Erling Haaland no ataque.

O Aston Villa de Unai Emery chega com dois desfalques no setor defensivo: Alysson Edward e Boubacar Kamara estão fora por lesão. O time projetado tem Emiliano Martínez na meta, com Cash, Digne, Pau Torres e Konsa na defesa, Tielemans, Lindelöf e Buendía no meio, e Morgan Rogers e McGinn dando suporte a Ollie Watkins. Atualizações sobre a condição dos jogadores serão incorporadas conforme o horário do jogo se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 47 Alysson Edward

44 B. Kamara





Retrospecto recente

O Manchester City chega ao confronto com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, somando um aproveitamento consistente que inclui triunfos sobre Crystal Palace e Brentford, ambos por 3 a 0, na Premier League. O time marcou 11 gols nesse período, mas as igualdades contra Bournemouth (1 a 1) e Everton (3 a 3) mostram que a defesa ainda apresenta instabilidade em determinados momentos.

O Aston Villa apresenta um desempenho ainda mais expressivo recentemente: três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais marcante foi o 4 a 2 sobre o Liverpool, que demonstra a capacidade ofensiva do time de Emery. A equipe também venceu o Nottingham Forest por 4 a 0 e o Freiburg por 3 a 0 na Liga Europa, chegando a Birmingham com moral elevado e confiança renovada.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas equipes pende para o lado do Aston Villa. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Premier League, o Villa venceu três vezes, contra duas vitórias do City. O encontro mais recente, em outubro de 2025, terminou com vitória do Villa por 1 a 0 em Birmingham. Antes disso, o City havia vencido no Etihad por 2 a 1 em abril do mesmo ano, mas o Villa respondeu com outro triunfo por 2 a 1 em dezembro de 2024. A série mostra um equilíbrio real entre os clubes, com o time de Emery tendo a vantagem psicológica do momento.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a segunda posição, enquanto o Aston Villa aparece em quarto. Um resultado positivo para qualquer um dos lados pode ter impacto direto na classificação final da temporada.









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