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Manchester City x AEK Athens: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Manchester City x AEK Athens
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester City x AEK Athens

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
4-4-2
G. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. HaalandA. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiL. RotaL. RotaF. RelvasF. RelvasA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinM. VitalisM. VitalisL. JovicL. JovicB. VargaB. Varga
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

AEK Athens

Técnico

  • E. Maresca
  • M. Nikolic

Enzo Maresca deve escalar o City com Gianluigi Donnarumma no gol, uma linha defensiva formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol, além de Elliot Anderson, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Enzo Fernandez e Rayan Cherki apoiando Erling Haaland na frente. A participação do norueguês, no entanto, é uma dúvida real após ele ter saído mancando da vitória sobre o Ipswich com uma lesão no pé — atualizações sobre seu estado serão divulgadas mais próximo ao apito inicial.

No AEK Athens, o técnico Marko Nikolic deve contar com Alberto Brignoli na meta, com Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota e Filipe Relvas na defesa, Aboubakary Koita, Lovro Majer, Razvan Marin e Milan Vitalis no meio, e Zini e Luka Jovic formando o ataque.

Retrospecto recente

MCI

MCI - Sequência

NOR
V5-0
SUN
V5-3
LIV
V0-3
PSG
D2-4
IPS
V3-2
Gol marcado (sofrido)
18/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AEK

AEK - Sequência

ATT
E1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
OFI
V3-0
SHK
D3-1
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Manchester City atravessa um momento sólido, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Maresca venceu o Liverpool por 3 a 0 e o Ipswich por 3 a 2 na Premier League, além de golear o Norwich por 5 a 0 na Carabao Cup. O único tropeço neste período foi a derrota por 4 a 2 para o PSG na Liga dos Campeões, o que torna a partida desta terça ainda mais importante para o posicionamento europeu do clube.

O AEK Athens, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos, mas o contexto é diferente: as vitórias vieram na Super League e na Copa grega, enquanto na Liga dos Campeões o clube perdeu para o Shakhtar Donetsk por 3 a 1. A equipe de Nikolic marcou 14 gols e sofreu seis nos cinco jogos mais recentes, com um desempenho ofensivo expressivo em nível doméstico.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Manchester City e AEK Athens não estão disponíveis no momento. Atualizações serão adicionadas conforme as informações forem confirmadas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, o Manchester City ocupa a 17ª posição, enquanto o AEK Athens figura na 20ª — ambos os clubes, portanto, precisam de pontos para se aproximar das vagas de classificação direta na fase eliminatória.

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