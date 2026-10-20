Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Etihad Stadium

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Notícias e prováveis escalações

Enzo Maresca deve escalar o City com Gianluigi Donnarumma no gol, uma linha defensiva formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov e Josko Gvardiol, além de Elliot Anderson, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Enzo Fernandez e Rayan Cherki apoiando Erling Haaland na frente. A participação do norueguês, no entanto, é uma dúvida real após ele ter saído mancando da vitória sobre o Ipswich com uma lesão no pé — atualizações sobre seu estado serão divulgadas mais próximo ao apito inicial.

No AEK Athens, o técnico Marko Nikolic deve contar com Alberto Brignoli na meta, com Stavros Pilios, Harold Moukoudi, Lazaros Rota e Filipe Relvas na defesa, Aboubakary Koita, Lovro Majer, Razvan Marin e Milan Vitalis no meio, e Zini e Luka Jovic formando o ataque.

Retrospecto recente

O Manchester City atravessa um momento sólido, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Maresca venceu o Liverpool por 3 a 0 e o Ipswich por 3 a 2 na Premier League, além de golear o Norwich por 5 a 0 na Carabao Cup. O único tropeço neste período foi a derrota por 4 a 2 para o PSG na Liga dos Campeões, o que torna a partida desta terça ainda mais importante para o posicionamento europeu do clube.

O AEK Athens, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos, mas o contexto é diferente: as vitórias vieram na Super League e na Copa grega, enquanto na Liga dos Campeões o clube perdeu para o Shakhtar Donetsk por 3 a 1. A equipe de Nikolic marcou 14 gols e sofreu seis nos cinco jogos mais recentes, com um desempenho ofensivo expressivo em nível doméstico.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Manchester City e AEK Athens não estão disponíveis no momento. Atualizações serão adicionadas conforme as informações forem confirmadas.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, o Manchester City ocupa a 17ª posição, enquanto o AEK Athens figura na 20ª — ambos os clubes, portanto, precisam de pontos para se aproximar das vagas de classificação direta na fase eliminatória.

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