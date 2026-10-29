Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3 29 de out. de 2026 - 16:00 Joie Stadium

Como assistir Manchester City Women x Paris Saint Germain online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Manchester City Women é treinado por Andree Jeglertz, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Mais detalhes devem ser confirmados próximo ao horário da partida.

No lado do PSG, o técnico Paulo Cesar também não revelou a provável formação nem listou desfalques por contusão ou suspensão. As informações serão atualizadas conforme a equipe divulgar os dados oficiais.

Retrospecto recente

O Manchester City Women soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento sólido que inclui triunfos sobre Brighton (3 a 2) e Arsenal (4 a 2) na WSL. No total, a equipe marcou 10 gols e sofreu 7 nesse período, mostrando produção ofensiva consistente, mas também vulnerabilidade defensiva. O empate mais recente foi por 1 a 1 contra o Manchester United, no último dia 25 de outubro.

O PSG apresenta um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A goleada por 5 a 0 sobre o Oud-Heverlee Leuven na Champions foi o resultado mais expressivo, enquanto a derrota por 4 a 0 para o Lyon, em 17 de outubro, representa a mancha mais recente no desempenho da equipe. No total, as parisienses marcaram 10 gols e sofreram 6 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Manchester City Women e Paris Saint-Germain para este período de análise.

Classificação

Na tabela da Women's Champions League, o PSG ocupa a terceira posição, dentro do grupo de equipes que brigam pela classificação às fases decisivas. O Manchester City está na 11ª colocação, o que torna esta partida em casa praticamente obrigatória para as Citizens, que precisam pontuar para se reaproximar da zona de classificação.

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