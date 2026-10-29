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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Manchester City Women x Paris Saint Germain

Técnico

  • A. Jeglertz

O Manchester City Women é treinado por Andree Jeglertz, mas a comissão técnica ainda não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos. Mais detalhes devem ser confirmados próximo ao horário da partida.

No lado do PSG, o técnico Paulo Cesar também não revelou a provável formação nem listou desfalques por contusão ou suspensão. As informações serão atualizadas conforme a equipe divulgar os dados oficiais.

Retrospecto recente

MCI

MCI - Sequência

CHA
V0-1
RMA
E1-1
ARS
V4-2
BHA
V3-2
MAN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PSG

PSG - Sequência

RMA
E1-1
OUD
V5-0
FLE
V1-3
OLL
D0-4
MON
V1-0
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester City Women soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento sólido que inclui triunfos sobre Brighton (3 a 2) e Arsenal (4 a 2) na WSL. No total, a equipe marcou 10 gols e sofreu 7 nesse período, mostrando produção ofensiva consistente, mas também vulnerabilidade defensiva. O empate mais recente foi por 1 a 1 contra o Manchester United, no último dia 25 de outubro.

O PSG apresenta um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A goleada por 5 a 0 sobre o Oud-Heverlee Leuven na Champions foi o resultado mais expressivo, enquanto a derrota por 4 a 0 para o Lyon, em 17 de outubro, representa a mancha mais recente no desempenho da equipe. No total, as parisienses marcaram 10 gols e sofreram 6 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Manchester City Women e Paris Saint-Germain para este período de análise.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
4
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
5
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
7
InterInterINT
311127-54
D
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
12
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
16
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na tabela da Women's Champions League, o PSG ocupa a terceira posição, dentro do grupo de equipes que brigam pela classificação às fases decisivas. O Manchester City está na 11ª colocação, o que torna esta partida em casa praticamente obrigatória para as Citizens, que precisam pontuar para se reaproximar da zona de classificação.

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