Como assistir México x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo
O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de México x Inglaterra estão listados abaixo. Você pode assistir à partida pelo Disney+ ou pela Caze TV.
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de México x Inglaterra
Javier Aguirre deve escalar o México com Jose Rangel no gol; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez e Jesus Gallardo na defesa; Luis Romo, Erik Lira e Gilberto Mora no meio; e Julian Quinones, Roberto Alvarado e Raul Jimenez no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada no elenco mexicano.
Thomas Tuchel projeta a Inglaterra com Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly na defesa; Elliot Anderson e Declan Rice no meio; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon apoiando Harry Kane. Não há lesões ou suspensões confirmadas, mas atualizações são esperadas nas horas que antecedem o apito inicial.
Retrospecto recente
O México chega às oitavas em estado de graça: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e apenas um sofrido. A equipe de Aguirre venceu o Equador por 2 a 0 na rodada anterior e não cedeu gols em nenhuma das quatro partidas da Copa. O único gol concedido no período veio no amistoso contra a Sérvia, que terminou 5 a 1 para os mexicanos.
A Inglaterra acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O 2 a 1 sobre o Congo foi o resultado mais recente, com Kane decidindo nos minutos finais. Antes disso, Tuchel viu sua equipe golear a Croácia por 4 a 2 na estreia e empatar sem gols com Gana na fase de grupos. Os ingleses marcaram nove gols e sofreram três nesse período.
Últimos confrontos diretos
Os dados de confronto direto disponíveis cobrem dois amistosos disputados na Inglaterra. O mais recente terminou 3 a 1 para os ingleses, em maio de 2010, enquanto o anterior, em maio de 2001, resultou em uma goleada de 4 a 0 também para a seleção inglesa. No total, a Inglaterra venceu os dois jogos por um agregado de 7 a 1. Este duelo pelas oitavas de final representa o primeiro encontro competitivo entre as duas seleções no conjunto de dados disponível.
Classificação
O México terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, enquanto a Inglaterra encabeçou o Grupo L.
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