Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoMéxico
Mexico City Stadium
team-logoInglaterra
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Caze TV
GOAL-e

México x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre México e Inglaterra, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


crest
Copa do Mundo - Fase Final
Mexico City Stadium


Como assistir México x Inglaterra online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui

Caze TV

Caze TV

Assista aqui


O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de México x Inglaterra estão listados abaixo. Você pode assistir à partida pelo Disney+ ou pela Caze TV.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de México x Inglaterra

4-3-3
México crest
México
MÉX
Formação
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-2-3-1
1J. Rangel23J. Gallardo5J. Vasquez2J. Sanchez3C. Montes7L. Romo6E. Lira19G. Mora16J. Quinones25R. Alvarado9R. Jimenez1J. Pickford25D. Spence2E. Konsa6M. Guehi3N. O'Reilly8E. Anderson4D. Rice7B. Saka10J. Bellingham18A. Gordon9H. Kane
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
4-3-3
México

Time titular

Inglaterra

Técnico

  • J. Aguirre
  • T. Tuchel

Javier Aguirre deve escalar o México com Jose Rangel no gol; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez e Jesus Gallardo na defesa; Luis Romo, Erik Lira e Gilberto Mora no meio; e Julian Quinones, Roberto Alvarado e Raul Jimenez no ataque. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada no elenco mexicano.

Thomas Tuchel projeta a Inglaterra com Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly na defesa; Elliot Anderson e Declan Rice no meio; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Anthony Gordon apoiando Harry Kane. Não há lesões ou suspensões confirmadas, mas atualizações são esperadas nas horas que antecedem o apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

MÉX

MÉX - Sequência

SER
V5-1
RSA
V2-0
CDS
V1-0
CZE
V0-3
EQU
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ING

ING - Sequência

CRI
V3-0
CRO
V4-2
GAN
E0-0
PAN
V0-2
COD
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O México chega às oitavas em estado de graça: cinco vitórias nos últimos cinco jogos, com 13 gols marcados e apenas um sofrido. A equipe de Aguirre venceu o Equador por 2 a 0 na rodada anterior e não cedeu gols em nenhuma das quatro partidas da Copa. O único gol concedido no período veio no amistoso contra a Sérvia, que terminou 5 a 1 para os mexicanos.

A Inglaterra acumula quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. O 2 a 1 sobre o Congo foi o resultado mais recente, com Kane decidindo nos minutos finais. Antes disso, Tuchel viu sua equipe golear a Croácia por 4 a 2 na estreia e empatar sem gols com Gana na fase de grupos. Os ingleses marcaram nove gols e sofreram três nesse período.


Últimos confrontos diretos

MÉX

Outros

ING

0

0

Empate

2

Vitórias

1

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
1/2

Os dados de confronto direto disponíveis cobrem dois amistosos disputados na Inglaterra. O mais recente terminou 3 a 1 para os ingleses, em maio de 2010, enquanto o anterior, em maio de 2001, resultou em uma goleada de 4 a 0 também para a seleção inglesa. No total, a Inglaterra venceu os dois jogos por um agregado de 7 a 1. Este duelo pelas oitavas de final representa o primeiro encontro competitivo entre as duas seleções no conjunto de dados disponível.


Classificação

O México terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, enquanto a Inglaterra encabeçou o Grupo L.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google