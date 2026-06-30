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México x Equador: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

México x Equador
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Saiba onde vai passar o jogo entre México e Equador, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - Fase Final
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Como assistir México x Equador online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, México x Equador será transmitido pelo Disney+ e pela Caze TV. Confira os canais disponíveis e acesse o link para assistir ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de México x Equador

4-1-4-1
México crest
México
MÉX
Formação
Equador crest
Equador
EQU
4-4-2
1J. Rangel5J. Vasquez2J. Sanchez23J. Gallardo4E. Alvarez16J. Quinones6E. Lira25R. Alvarado8A. Fidalgo26B. Gutierrez9R. Jimenez1H. Galindez4J. Ordonez6W. Pacho3P. Hincapie21A. Franco20N. Angulo23M. Caicedo15P. Vite9J. Yeboah19G. Plata13E. Valencia
Equador crest
Equador
EQU
4-1-4-1
México

Time titular

Equador

Técnico

  • J. Aguirre
  • S. Beccacece

Javier Aguirre deve escalar o México com Jose Rangel no gol; Johan Vasquez, Jorge Sanchez, Jesus Gallardo e Edson Alvarez na defesa; Erik Lira, Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo e Brian Gutierrez no meio; e Julian Quinones ao lado de Raul Jimenez no ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados para El Tri até o momento.

No Equador, Sebastián Beccacece deve apostar em Hernan Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie e Alan Franco na defesa; Nilson Angulo, Moises Caicedo, Pedro Vite e John Yeboah no meio; e Gonzalo Plata com Enner Valencia na frente. O elenco equatoriano também não registra baixas confirmadas. Atualizações serão incluídas conforme informações oficiais sejam divulgadas.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

MÉX
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

EQU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

O México chega para as oitavas com cinco vitórias em cinco jogos, um desempenho que não deixa margem para dúvidas. Na Copa do Mundo, El Tri bateu África do Sul por 2 a 0, República da Coreia por 1 a 0 e goleou a Tchéquia por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos. Antes do torneio, a seleção de Aguirre já havia vencido Austrália por 1 a 0 e aplicado 5 a 1 na Sérvia em amistosos. No total, o México marcou 12 gols e não sofreu nenhum nesse período.

O Equador tem um retrospecto mais irregular, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A seleção perdeu para Cote d'Ivoire por 1 a 0 na estreia, ficou no 0 a 0 com Curaçao e depois surpreendeu ao vencer a Alemanha por 2 a 1 na rodada decisiva. Antes da Copa, o Equador havia batido Guatemala por 3 a 0 e Arábia Saudita por 2 a 1 em amistosos. A equipe de Beccacece marcou oito gols e sofreu três nesse recorte.


Últimos confrontos diretos

MÉX

Outros

EQU

1

3

Empates

1

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

O confronto mais recente entre as seleções terminou em empate por 1 a 1, num amistoso disputado em outubro de 2025. Antes disso, as equipes também ficaram no 0 a 0 na Copa América de julho de 2024. Nos últimos cinco jogos, o México venceu dois, o Equador venceu um e dois terminaram empatados. O duelo mais desequilibrado do período foi a vitória equatoriana por 3 a 2 em 2021.


Classificação

O México terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, enquanto o Equador avançou como terceiro colocado do Grupo E.



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