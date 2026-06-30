



Copa do Mundo - Fase Final Mexico City Stadium





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Notícias e prováveis escalações





Javier Aguirre deve escalar o México com Jose Rangel no gol; Johan Vasquez, Jorge Sanchez, Jesus Gallardo e Edson Alvarez na defesa; Erik Lira, Roberto Alvarado, Alvaro Fidalgo e Brian Gutierrez no meio; e Julian Quinones ao lado de Raul Jimenez no ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados para El Tri até o momento.

No Equador, Sebastián Beccacece deve apostar em Hernan Galindez; Joel Ordonez, Willian Pacho, Piero Hincapie e Alan Franco na defesa; Nilson Angulo, Moises Caicedo, Pedro Vite e John Yeboah no meio; e Gonzalo Plata com Enner Valencia na frente. O elenco equatoriano também não registra baixas confirmadas. Atualizações serão incluídas conforme informações oficiais sejam divulgadas.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O México chega para as oitavas com cinco vitórias em cinco jogos, um desempenho que não deixa margem para dúvidas. Na Copa do Mundo, El Tri bateu África do Sul por 2 a 0, República da Coreia por 1 a 0 e goleou a Tchéquia por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos. Antes do torneio, a seleção de Aguirre já havia vencido Austrália por 1 a 0 e aplicado 5 a 1 na Sérvia em amistosos. No total, o México marcou 12 gols e não sofreu nenhum nesse período.

O Equador tem um retrospecto mais irregular, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A seleção perdeu para Cote d'Ivoire por 1 a 0 na estreia, ficou no 0 a 0 com Curaçao e depois surpreendeu ao vencer a Alemanha por 2 a 1 na rodada decisiva. Antes da Copa, o Equador havia batido Guatemala por 3 a 0 e Arábia Saudita por 2 a 1 em amistosos. A equipe de Beccacece marcou oito gols e sofreu três nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as seleções terminou em empate por 1 a 1, num amistoso disputado em outubro de 2025. Antes disso, as equipes também ficaram no 0 a 0 na Copa América de julho de 2024. Nos últimos cinco jogos, o México venceu dois, o Equador venceu um e dois terminaram empatados. O duelo mais desequilibrado do período foi a vitória equatoriana por 3 a 2 em 2021.





Classificação

O México terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, enquanto o Equador avançou como terceiro colocado do Grupo E.









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