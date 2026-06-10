



Copa do Mundo - A Mexico City Stadium





Como assistir México x África do Sul online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre México e África do Sul terá transmissão ao vivo no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para acompanhar a partida.





Notícias e prováveis escalações





No lado mexicano, o técnico Javier Aguirre não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. Atualizações serão incluídas conforme novas informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Na África do Sul, o treinador Hugo Broos também não confirmou desfalques ou lista de relacionados. As informações serão atualizadas à medida que se aproximar o horário da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O México chega ao torneio com cinco jogos de preparação todos disputados em amistosos, registrando três vitórias e dois empates. O resultado mais recente foi a goleada de 5 a 1 sobre a Sérvia em 5 de junho, seguida pela vitória por 1 a 0 diante da Austrália. A seleção também superou Gana por 2 a 0 e empatou com Bélgica (1 a 1) e Portugal (0 a 0). Ao todo, o México marcou nove gols e sofreu dois nesse período, sem nenhuma derrota.

A África do Sul apresenta um retrospecto mais irregular. Em cinco jogos, a equipe venceu um, empatou dois e perdeu dois, com o triunfo mais recente sendo a vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica em 6 de junho. Os sul-africanos também empataram sem gols com a Nicarágua, mas sofreram derrotas para o Panamá (2 a 1) e para Camarões (2 a 1) na Copa Africana de Nações em janeiro. No total, marcaram três gols e sofreram cinco nos últimos cinco compromissos.





Últimos confrontos diretos

MÉX Outros RSA 0 1 Empate 1 África do Sul 1 - 1 México

África do Sul 2 - 1 México 2 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é curto. O encontro mais recente aconteceu em 11 de junho de 2010, pela Copa do Mundo, com empate por 1 a 1, jogo que marcou a abertura daquele torneio na África do Sul. Antes disso, as equipes se enfrentaram em julho de 2005 pela CONCACAF Gold Cup, quando a África do Sul venceu por 2 a 1. Nos dois jogos registrados, cada seleção saiu com uma vitória, com um total de cinco gols marcados.





Classificação

Na tabela do Grupo A da Copa do Mundo 2026, o México ocupa a segunda posição, enquanto a África do Sul aparece em terceiro lugar.









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