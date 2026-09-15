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Série B
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Londrina x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Ponte Preta
Londrina
Ponte Preta
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Londrina e Ponte Preta, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Londrina x Ponte Preta

Técnico

  • R. Micale

O Londrina é treinado por Rogério Micale. A equipe não divulgou escalação provável, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no momento. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao horário do jogo.

Na Ponte Preta, Gilson Kleina comanda o time sem que o clube tenha revelado o provável time titular, lesionados ou suspensos. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o início da partida.

Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

ATG
E0-0
CEA
D2-1
JUV
E0-0
OPF
D1-2
SAB
V1-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
PON

PON - Sequência

VLN
D6-0
AVF
D0-2
AMM
D2-0
SAB
D0-2
SPO
D2-0
Gol marcado (sofrido)
0/14
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5

O Londrina registra uma vitória, duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o São Bernardo por 2 a 1 na rodada mais recente e soma quatro gols marcados e cinco sofridos nesse período, com o único empate sem gols diante do Juventude.

A Ponte Preta atravessa fase muito difícil: cinco derrotas consecutivas na Série B, sem marcar um único gol nas últimas quatro partidas. A equipe foi goleada por 6 a 0 pelo Vila Nova-GO e, nos cinco jogos analisados, não balançou as redes do adversário em nenhuma oportunidade, sofrendo dez gols no total.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LondrinaEmpatePonte Preta
1
1
3
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Londrina badge
Londrina
LON
4
FJ
Série C
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
2
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série C
Londrina badge
Londrina
LON
0
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
Série C
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
4Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Londrina por 4 a 1 jogando no estádio da Ponte Preta, em Campinas. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Londrina venceu duas vezes, a Ponte Preta venceu duas e houve um empate, com o time paranaense marcando seis gols e o time campineiro cinco nesse recorte.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2814864825+2350
E
V
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2814863017+1350
D
V
E
E
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2814684031+948
E
V
D
V
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
28121063626+1046
V
V
E
V
V
7
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
28101083330+340
V
D
V
D
D
11
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
12
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
28108103931+838
V
D
V
D
E
14
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
15
CearáCearáCEA
2888122936-732
E
D
V
D
V
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2887133135-431
D
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2845192148-2717
D
V
D
V
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 18ª posição, enquanto a Ponte Preta está na 20ª colocação.

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