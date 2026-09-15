Série B - Rodada 28 15 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Londrina x Ponte Preta online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Londrina é treinado por Rogério Micale. A equipe não divulgou escalação provável, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no momento. Mais detalhes devem ser divulgados próximo ao horário do jogo.

Na Ponte Preta, Gilson Kleina comanda o time sem que o clube tenha revelado o provável time titular, lesionados ou suspensos. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o início da partida.

Retrospecto recente

O Londrina registra uma vitória, duas derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu o São Bernardo por 2 a 1 na rodada mais recente e soma quatro gols marcados e cinco sofridos nesse período, com o único empate sem gols diante do Juventude.

A Ponte Preta atravessa fase muito difícil: cinco derrotas consecutivas na Série B, sem marcar um único gol nas últimas quatro partidas. A equipe foi goleada por 6 a 0 pelo Vila Nova-GO e, nos cinco jogos analisados, não balançou as redes do adversário em nenhuma oportunidade, sofrendo dez gols no total.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Londrina por 4 a 1 jogando no estádio da Ponte Preta, em Campinas. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Londrina venceu duas vezes, a Ponte Preta venceu duas e houve um empate, com o time paranaense marcando seis gols e o time campineiro cinco nesse recorte.

Classificação

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 18ª posição, enquanto a Ponte Preta está na 20ª colocação.

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