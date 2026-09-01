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Série B
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Londrina x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Juventude
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Juventude
Série B

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Série B - Rodada 25

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Londrina x Juventude

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Londrina
LON
Formação
Juventude crest
Juventude
JUV
Juventude crest
Juventude
JUV

Técnico

  • R. Micale

O técnico Rogerio Micale não divulgou informações sobre desfalques ou a escalação provável do Londrina para esta partida. As atualizações serão incluídas conforme surgirem novidades mais próximas ao confronto.

No Juventude, Mauricio Barbieri também não confirmou a lista de lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável do time gaúcho será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

NOV
D1-4
GOI
D1-0
SPO
D2-1
ATG
E0-0
CEA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
JUV

JUV - Sequência

CAM
D0-1
NOV
V0-1
FOR
E0-0
GOI
V0-1
CRB
V2-1
Gol marcado (sofrido)
4/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Londrina vive uma sequência negativa na Série B. Nos últimos cinco jogos, o time registrou quatro derrotas e apenas um empate, sem nenhuma vitória. A equipe perdeu para Ceará (2-1), Sport (2-1), Goiás (1-0) e Novorizontino (1-4), além de empatar com o Atlético-GO por 0-0. No total, o Londrina marcou três gols e sofreu oito nesse período.

O Juventude apresenta desempenho bem diferente. O time gaúcho venceu três dos últimos cinco jogos, com um empate e uma derrota. As vitórias vieram contra CRB (2-1), Goiás (0-1) e Novorizontino (0-1). O único revés foi para o Atlético-MG por 0-1 na Copa do Brasil. A equipe de Barbieri marcou cinco gols e sofreu três nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LondrinaEmpateJuventude
0
2
3
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
1
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
2
Londrina badge
Londrina
LON
2
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Juventude badge
Juventude
JUV
2
FJ
Série B
Juventude badge
Juventude
JUV
0
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
0
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre Juventude e Londrina aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 1-0 jogando em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Juventude leva vantagem, com três vitórias contra uma do Londrina e um empate. O Juventude não perde para o Londrina desde junho de 2023, quando o Tubarão venceu por 1-2 no Paraná.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2513573725+1244
V
E
V
V
D
3
CriciúmaCriciúmaCRI
2512852619+744
D
D
E
V
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2512764122+1943
V
V
V
E
D
5
FortalezaFortalezaFOR
2511862822+641
E
V
E
E
E
6
CRBCRBCRB
2511683735+239
V
D
V
E
V
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
2510962823+539
V
V
E
D
E
8
SportSportSPO
2591153324+938
D
V
D
V
V
9
Operário-PROperário-PROPF
2510783132-137
E
E
D
D
D
10
GoiásGoiásGOI
2510692530-536
V
E
D
D
V
11
CuiabáCuiabáCUI
2581252319+436
V
E
V
V
E
12
NáuticoNáuticoNAU
259793028+234
V
E
V
E
E
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2581072627-134
D
D
D
V
V
14
São BernardoSão BernardoSAB
258893429+532
D
E
E
D
V
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2587102928+131
D
D
E
V
V
16
AvaíAvaíAVF
2585122731-429
D
V
V
V
D
17
CearáCearáCEA
2577112532-728
D
V
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2535171842-2414
V
D
D
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2524191652-3610
D
D
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a primeira colocação, enquanto o Londrina está na 18ª posição.

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