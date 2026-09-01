Série B - Rodada 25 1 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Londrina x Juventude online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Rogerio Micale não divulgou informações sobre desfalques ou a escalação provável do Londrina para esta partida. As atualizações serão incluídas conforme surgirem novidades mais próximas ao confronto.

No Juventude, Mauricio Barbieri também não confirmou a lista de lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável do time gaúcho será atualizada quando disponível.

Retrospecto recente

O Londrina vive uma sequência negativa na Série B. Nos últimos cinco jogos, o time registrou quatro derrotas e apenas um empate, sem nenhuma vitória. A equipe perdeu para Ceará (2-1), Sport (2-1), Goiás (1-0) e Novorizontino (1-4), além de empatar com o Atlético-GO por 0-0. No total, o Londrina marcou três gols e sofreu oito nesse período.

O Juventude apresenta desempenho bem diferente. O time gaúcho venceu três dos últimos cinco jogos, com um empate e uma derrota. As vitórias vieram contra CRB (2-1), Goiás (0-1) e Novorizontino (0-1). O único revés foi para o Atlético-MG por 0-1 na Copa do Brasil. A equipe de Barbieri marcou cinco gols e sofreu três nos últimos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre Juventude e Londrina aconteceu em abril de 2026, pela Série B, com vitória do Juventude por 1-0 jogando em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, o Juventude leva vantagem, com três vitórias contra uma do Londrina e um empate. O Juventude não perde para o Londrina desde junho de 2023, quando o Tubarão venceu por 1-2 no Paraná.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a primeira colocação, enquanto o Londrina está na 18ª posição.

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