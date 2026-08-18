Série B - Rodada 23 18 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Londrina x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Londrina é treinado por Rogerio Micale. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco do Tubarão até o momento, e a escalação provável também não foi confirmada. Os dados serão atualizados conforme se aproxima a data do jogo.

No Atlético-GO, Roger Silva comanda o time. Da mesma forma, não foram divulgadas informações sobre desfalques ou jogadores pendurados no Dragão, e a escalação provável segue indefinida. As novidades serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Londrina atravessa uma fase muito difícil na Série B. Nos últimos cinco jogos, o clube paranaense registra quatro derrotas e apenas um empate, sem nenhuma vitória no período. A equipe perdeu para Sport por 2 a 1 na rodada mais recente, em 14 de agosto, e também caiu diante do Goiás por 1 a 0 e sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Novorizontino. No total das cinco partidas, o Londrina marcou quatro gols e sofreu oito.

O Atlético-GO apresenta desempenho mais consistente no mesmo intervalo. O Dragão soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela Série B. A derrota mais recente foi para o Vila Nova-GO por 2 a 0, em 15 de agosto, mas antes disso o time havia vencido o Operário-PR por 3 a 1 e o Cuiabá por 1 a 0 fora de casa. O Atlético-GO marcou cinco gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Atlético-GO por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, todos pela Série B, o Atlético-GO leva vantagem com três vitórias, contra nenhuma do Londrina, além de um empate. O Londrina venceu apenas um dos confrontos listados, em 2023, quando triunfou por 2 a 0 jogando como mandante.

Classificação

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 18ª colocação, enquanto o Atlético-GO está na 11ª posição.

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