Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoLondrina
team-logoAtlético-GO
Assista aqui! Disney+
GOAL-e

Traduzido por

Londrina x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Atlético-GO
Londrina
Atlético-GO
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Londrina e Atlético-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 23

Como assistir Londrina x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Londrina x Atlético-GO

Londrina crest
Londrina
LON
Formação
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG
Atlético-GO crest
Atlético-GO
ATG

Técnico

  • R. Micale

O Londrina é treinado por Rogerio Micale. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco do Tubarão até o momento, e a escalação provável também não foi confirmada. Os dados serão atualizados conforme se aproxima a data do jogo.

No Atlético-GO, Roger Silva comanda o time. Da mesma forma, não foram divulgadas informações sobre desfalques ou jogadores pendurados no Dragão, e a escalação provável segue indefinida. As novidades serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

BSP
E0-0
NAU
D2-1
NOV
D1-4
GOI
D1-0
SPO
D2-1
Gol marcado (sofrido)
3/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATG

ATG - Sequência

ATH
E0-0
CUI
V0-1
OPF
V3-1
NAU
E1-1
VLN
D0-2
Gol marcado (sofrido)
5/4
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Londrina atravessa uma fase muito difícil na Série B. Nos últimos cinco jogos, o clube paranaense registra quatro derrotas e apenas um empate, sem nenhuma vitória no período. A equipe perdeu para Sport por 2 a 1 na rodada mais recente, em 14 de agosto, e também caiu diante do Goiás por 1 a 0 e sofreu uma goleada de 4 a 1 para o Novorizontino. No total das cinco partidas, o Londrina marcou quatro gols e sofreu oito.

O Atlético-GO apresenta desempenho mais consistente no mesmo intervalo. O Dragão soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela Série B. A derrota mais recente foi para o Vila Nova-GO por 2 a 0, em 15 de agosto, mas antes disso o time havia vencido o Operário-PR por 3 a 1 e o Cuiabá por 1 a 0 fora de casa. O Atlético-GO marcou cinco gols e sofreu quatro nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LondrinaEmpateAtlético-GO
0
1
4
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Londrina badge
Londrina
LON
1
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Londrina badge
Londrina
LON
1
FJ
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
2
Londrina badge
Londrina
LON
1
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
FJ
4Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu em 12 de abril de 2026, pela Série B, com vitória do Atlético-GO por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco jogos mais recentes entre os clubes, todos pela Série B, o Atlético-GO leva vantagem com três vitórias, contra nenhuma do Londrina, além de um empate. O Londrina venceu apenas um dos confrontos listados, em 2023, quando triunfou por 2 a 0 jogando como mandante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2212732414+1043
V
D
E
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2211652312+1139
E
V
V
D
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2211472925+437
V
D
D
V
D
4
FortalezaFortalezaFOR
2210662420+436
E
E
V
D
V
5
Operário-PROperário-PROPF
2210573030035
D
D
D
V
E
6
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
229763220+1234
E
D
V
D
D
8
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2281042419+534
V
V
E
V
E
9
CRBCRBCRB
229673232033
E
V
V
V
V
10
GoiásGoiásGOI
229582227-532
D
V
D
E
V
11
Atlético-GOAtlético-GOATG
228862423+132
D
E
V
V
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
CuiabáCuiabáCUI
2261151917+229
V
E
E
D
D
15
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
16
CearáCearáCEA
226792328-525
D
V
V
D
E
17
AvaíAvaíAVF
2265112329-623
V
D
D
V
E
18
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2225151636-2011
D
D
V
D
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a 18ª colocação, enquanto o Atlético-GO está na 11ª posição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google