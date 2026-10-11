Premier League - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 11:30 Anfield

Como assistir Liverpool x Manchester City online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Liverpool, Andoni Iraola não poderá contar com Alexander Isak, Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros e Jeremy Jacquet. A provável escalação tem Alisson Becker; Ronald Araujo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Victor Munoz; Bradley Barcola, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz.

O Manchester City de Enzo Maresca chega com Phil Foden suspenso, além dos desfalques de Antoine Semenyo e Nico O'Reilly. A provável formação tem Gianluigi Donnarumma; Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes, Josko Gvardiol; Jeremy Doku, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernandez; Iliman Ndiaye e Erling Haaland.

Retrospecto recente

O Liverpool chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Iraola não perde desde o empate sem gols com o Fulham em setembro, e vem de triunfo sobre o Bournemouth por 1 a 0. No período, o time marcou seis gols e sofreu dois, com resultados positivos também na Champions League e na Carabao Cup.

O Manchester City vive fase ainda mais consistente, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Os visitantes golearam o Sunderland por 5 a 3 na Premier League e aplicaram 5 a 0 no Norwich na Carabao Cup. No total dos últimos cinco jogos, o City marcou 13 gols e sofreu cinco, demonstrando poder ofensivo considerável.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes terminou com vitória expressiva do Manchester City: 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra, em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros, o City leva vantagem, com três vitórias contra duas do Liverpool. O saldo de gols também favorece os visitantes, que marcaram 11 gols e sofreram cinco nos duelos mais recentes.

Classificação

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a liderança, enquanto o Liverpool figura na sexta posição. A partida representa uma oportunidade para os donos da casa reduzirem a distância para o topo da classificação.

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