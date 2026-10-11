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Liverpool x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Premier League

Liverpool x Manchester City
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Manchester City

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzG. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiE. FernandezE. FernandezI. NdiayeI. NdiayeE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Manchester City

Técnico

  • A. Iraola
  • E. Maresca

No Liverpool, Andoni Iraola não poderá contar com Alexander Isak, Cody Gakpo, Federico Chiesa, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Vitezslav Jaros e Jeremy Jacquet. A provável escalação tem Alisson Becker; Ronald Araujo, Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Victor Munoz; Bradley Barcola, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz.

O Manchester City de Enzo Maresca chega com Phil Foden suspenso, além dos desfalques de Antoine Semenyo e Nico O'Reilly. A provável formação tem Gianluigi Donnarumma; Marc Guehi, Ruben Dias, Matheus Nunes, Josko Gvardiol; Jeremy Doku, Elliot Anderson, Rayan Cherki, Enzo Fernandez; Iliman Ndiaye e Erling Haaland.

Retrospecto recente

LIV

LIV - Sequência

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
Gol marcado (sofrido)
14/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Liverpool chega ao jogo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Iraola não perde desde o empate sem gols com o Fulham em setembro, e vem de triunfo sobre o Bournemouth por 1 a 0. No período, o time marcou seis gols e sofreu dois, com resultados positivos também na Champions League e na Carabao Cup.

O Manchester City vive fase ainda mais consistente, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Os visitantes golearam o Sunderland por 5 a 3 na Premier League e aplicaram 5 a 0 no Norwich na Carabao Cup. No total dos últimos cinco jogos, o City marcou 13 gols e sofreu cinco, demonstrando poder ofensivo considerável.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LiverpoolEmpateManchester City
2
0
3
Copa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou com vitória expressiva do Manchester City: 4 a 0 sobre o Liverpool na Copa da Inglaterra, em abril de 2026. Nos últimos cinco encontros, o City leva vantagem, com três vitórias contra duas do Liverpool. O saldo de gols também favorece os visitantes, que marcaram 11 gols e sofreram cinco nos duelos mais recentes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
V
V
V
E
D
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
E
V
E
E
E
5
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
V
D
E
D
V
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
D
E
V
E
E
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
V
D
V
D
D
10
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
11
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
E
E
D
E
V
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
E
V
D
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
D
D
D
E
V
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
D
D
E
E
E
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a liderança, enquanto o Liverpool figura na sexta posição. A partida representa uma oportunidade para os donos da casa reduzirem a distância para o topo da classificação.

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