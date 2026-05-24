







Como assistir Liverpool x Brentford online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Liverpool e Brentford pela Premier League será transmitido ao vivo pelo Disney+. Assine o serviço para acompanhar a partida na íntegra.





Notícias e prováveis escalações





Arne Slot não poderá contar com um grupo considerável de jogadores para este encerramento de temporada. Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo e Hugo Ekitike estão todos indisponíveis. O goleiro Giorgi Mamardashvili segue entre os titulares, com Virgil van Dijk e Ibrahima Konate na zaga e Cody Gakpo como referência ofensiva no onze projetado por Slot.

O Brentford de Keith Andrews também chega com desfalques. Rico Henry, Antoni Milambo e Fabio Carvalho estão fora da partida. Apesar das ausências, Andrews deve escalar um time reconhecível, com Caoimhin Kelleher no gol, Mikkel Damsgaard no meio e Igor Thiago como centroavante. Informações adicionais sobre o estado físico dos jogadores serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.





Retrospecto recente

O Liverpool chega para este encerramento de temporada após um ciclo de cinco jogos marcado por altos e baixos. Os Reds venceram dois, empataram um e perderam dois nesse período, somando dez gols marcados e nove sofridos. A derrota mais recente foi em casa para o Aston Villa por 4 a 2, resultado que expôs fragilidades defensivas preocupantes. Antes disso, o time havia empatado com o Chelsea por 1 a 1 e perdido para o Manchester United por 3 a 2. As vitórias sobre Crystal Palace e Everton, ambas fora de casa, mostram que o Liverpool ainda tem capacidade de produzir resultados positivos quando necessário.

O Brentford atravessa um período de inconsistência. Em seus últimos cinco jogos, os Bees venceram apenas um, empataram dois e perderam dois, com seis gols marcados e cinco sofridos. O empate por 2 a 2 com o Crystal Palace na rodada mais recente interrompeu uma sequência negativa que incluiu uma goleada por 3 a 0 sofrida diante do Manchester City. A vitória por 3 a 0 sobre o West Ham, no início de maio, foi o resultado mais expressivo do período.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes é equilibrado e marcado por reviravoltas. O confronto mais recente, disputado no Gtech Community Stadium em outubro de 2025, terminou com vitória do Brentford por 3 a 2, resultado que mostrou a capacidade dos Bees de surpreender os Reds fora de Anfield. No total dos últimos cinco encontros, o Liverpool leva vantagem, com três vitórias contra duas do Brentford, mas a série revela que os visitantes não chegam intimidados a este duelo. Os jogos entre as duas equipes têm produzido gols com frequência, e não há razão para esperar algo diferente neste domingo.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Liverpool encerra a temporada na quinta posição, enquanto o Brentford fecha o campeonato em nono. Os Reds terminam o ano abaixo do esperado para um clube de suas ambições, enquanto os Bees consolidam mais uma temporada respeitável na elite do futebol inglês.









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