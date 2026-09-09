Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Anfield

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Notícias e prováveis escalações

No Liverpool, Andoni Iraola não poderá contar com quatro jogadores para a estreia em Anfield: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez e Giovanni Leoni estão todos lesionados e desfalcam a equipe. Se o onze projetado se confirmar, Alisson Becker defende o gol atrás de uma linha de quatro formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk e Milos Kerkez, com Florian Wirtz e Alexander Isak esperados para liderar o ataque.

No Atlético de Madrid, Diego Simeone tem o elenco praticamente completo, sem problemas de lesão significativos além da ausência de Alexander Sørloth. Arnau Ortiz cumpre suspensão e não viaja para Merseyside. Julian Alvarez deve começar como centroavante, com Ademola Lookman e Alejandro Baena atuando como suporte no ataque, e Jan Oblak confirmado na meta.

Retrospecto recente

O Liverpool acumula uma vitória, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, fora de casa, pela Premier League em 4 de setembro. Antes disso, os Reds empataram em 2 a 2 tanto com o Nottingham Forest quanto com o Newcastle em partidas consecutivas no campeonato.

O Atlético de Madrid registra duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos quatro jogos competitivos. A derrota mais recente, por 3 a 0 diante do Athletic Bilbao em 5 de setembro, contrasta com o triunfo anterior por 3 a 1 sobre o Sevilla fora de casa e o empate em 2 a 2 com o Villarreal, sequência que revela tanto poder ofensivo quanto fragilidade defensiva nos primeiros jogos da La Liga.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi disputado em 17 de setembro de 2025, pela Champions League, com vitória do Liverpool por 3 a 2 em Anfield. Nos últimos cinco encontros na competição europeia, o Liverpool venceu três vezes e o Atlético de Madrid levou a melhor em duas oportunidades, com ambos os lados protagonizando partidas de alto número de gols neste duelo.

Classificação

Liverpool e Atlético de Madrid iniciam a fase de liga da Champions League 2026/27 ainda sem pontos disputados, ambos posicionados na sétima colocação da tabela antes da primeira rodada.

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