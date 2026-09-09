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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Liverpool x Atlético de Madrid

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakJ. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. LookmanA. LookmanA. BaenaA. BaenaJ. AlvarezJ. Alvarez
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Atlético de Madrid

Técnico

  • A. Iraola
  • D. Simeone

No Liverpool, Andoni Iraola não poderá contar com quatro jogadores para a estreia em Anfield: Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez e Giovanni Leoni estão todos lesionados e desfalcam a equipe. Se o onze projetado se confirmar, Alisson Becker defende o gol atrás de uma linha de quatro formada por Jeremy Jacquet, Ronald Araújo, Virgil van Dijk e Milos Kerkez, com Florian Wirtz e Alexander Isak esperados para liderar o ataque.

No Atlético de Madrid, Diego Simeone tem o elenco praticamente completo, sem problemas de lesão significativos além da ausência de Alexander Sørloth. Arnau Ortiz cumpre suspensão e não viaja para Merseyside. Julian Alvarez deve começar como centroavante, com Ademola Lookman e Alejandro Baena atuando como suporte no ataque, e Jan Oblak confirmado na meta.

Retrospecto recente

LIV

LIV - Sequência

COM
E0-0
COM
V2-0
NEW
E2-2
NFO
E2-2
IPS
V0-2
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATM

ATM - Sequência

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
E2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Liverpool acumula uma vitória, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e seis sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town, fora de casa, pela Premier League em 4 de setembro. Antes disso, os Reds empataram em 2 a 2 tanto com o Nottingham Forest quanto com o Newcastle em partidas consecutivas no campeonato.

O Atlético de Madrid registra duas vitórias, um empate e uma derrota nos últimos quatro jogos competitivos. A derrota mais recente, por 3 a 0 diante do Athletic Bilbao em 5 de setembro, contrasta com o triunfo anterior por 3 a 1 sobre o Sevilla fora de casa e o empate em 2 a 2 com o Villarreal, sequência que revela tanto poder ofensivo quanto fragilidade defensiva nos primeiros jogos da La Liga.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LiverpoolEmpateAtlético de Madrid
3
0
2
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Liga dos Campeões
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Liverpool
LIV
2
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Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Liga dos Campeões
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Atlético de Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FJ
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
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Atlético de Madrid
ATM
3
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes foi disputado em 17 de setembro de 2025, pela Champions League, com vitória do Liverpool por 3 a 2 em Anfield. Nos últimos cinco encontros na competição europeia, o Liverpool venceu três vezes e o Atlético de Madrid levou a melhor em duas oportunidades, com ambos os lados protagonizando partidas de alto número de gols neste duelo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
BétisBétisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
PSGPSGPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
StuttgartStuttgartSTU
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
SportingSportingSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
LeipzigLeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
PortoPortoPOR
100102-20
D
Classificação às quartas de final

Liverpool e Atlético de Madrid iniciam a fase de liga da Champions League 2026/27 ainda sem pontos disputados, ambos posicionados na sétima colocação da tabela antes da primeira rodada.

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