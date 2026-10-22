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Lillestroem x Real Sociedad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga Europa

Lillestroem x Real Sociedad
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Lillestroem x Real Sociedad

Técnico

  • H. Oedegaard

O Lillestroem não divulgou sua escalação provável para o confronto, e o técnico Hans Erik Oedegaard não confirmou desfalques por lesão ou suspensão até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Do lado da Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo também não anunciou o time titular nem registrou baixas confirmadas. A delegação espanhola deve definir sua escalação mais próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

LIL

LIL - Sequência

VIK
D3-0
BAE
V1-5
MOL
E2-2
SPP
E1-1
SAN
V0-2
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RSO

RSO - Sequência

VAL
V2-3
ATH
D0-1
COR
V3-2
GIL
E1-1
MAL
V2-5
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Lillestroem registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe venceu o Sandefjord por 2 a 0 na rodada mais recente do Eliteserien e empatou em 1 a 1 com o Sparta Prague na Liga Europa. No período, os noruegueses marcaram 11 gols e sofreram 9.

A Real Sociedad apresentou três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi uma goleada de 5 a 2 sobre o Málaga na La Liga, e os espanhóis também empataram em 1 a 1 com o Union Saint-Gilloise na Liga Europa. Ao longo das cinco partidas, a equipe de Matarazzo balançou as redes 13 vezes e cedeu 8 gols.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Lillestroem e Real Sociedad nos dados disponíveis. Este duelo na Liga Europa representa um encontro inédito entre as duas equipes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga Europa, Lillestroem e Real Sociedad ocupam a mesma 22ª posição, o que coloca as duas equipes numa situação delicada na competição e torna este confronto especialmente decisivo para ambas.

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