Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Como assistir Lillestroem x Real Sociedad online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Lillestroem não divulgou sua escalação provável para o confronto, e o técnico Hans Erik Oedegaard não confirmou desfalques por lesão ou suspensão até o momento. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário do jogo.

Do lado da Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo também não anunciou o time titular nem registrou baixas confirmadas. A delegação espanhola deve definir sua escalação mais próximo ao início da partida.

Retrospecto recente

O Lillestroem registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. A equipe venceu o Sandefjord por 2 a 0 na rodada mais recente do Eliteserien e empatou em 1 a 1 com o Sparta Prague na Liga Europa. No período, os noruegueses marcaram 11 gols e sofreram 9.

A Real Sociedad apresentou três vitórias, um empate e uma derrota no mesmo período. O resultado mais recente foi uma goleada de 5 a 2 sobre o Málaga na La Liga, e os espanhóis também empataram em 1 a 1 com o Union Saint-Gilloise na Liga Europa. Ao longo das cinco partidas, a equipe de Matarazzo balançou as redes 13 vezes e cedeu 8 gols.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Lillestroem e Real Sociedad nos dados disponíveis. Este duelo na Liga Europa representa um encontro inédito entre as duas equipes.

Classificação

Na tabela da Liga Europa, Lillestroem e Real Sociedad ocupam a mesma 22ª posição, o que coloca as duas equipes numa situação delicada na competição e torna este confronto especialmente decisivo para ambas.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.