Liga dos Campeões - Rodada 1 8 de set. de 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como assistir Lille x Bétis online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Davide Ancelotti deve escalar o Lille com: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. Tanguy Nianzou e Hamza Igamane estão fora por lesão, e não há suspensões no elenco.

Manuel Pellegrini deve mandar a campo o Bétis com: Álvaro Valles; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. Diego Llorente é desfalque por lesão, e nenhum jogador do elenco visitante está suspenso.

Retrospecto recente

O Lille registrou duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições, com apenas uma derrota fora desse recorte. A última partida foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Toulouse na Ligue 1, em 3 de setembro. Antes disso, os Dogues empataram por 2 a 2 com o PSG e venceram o Angers por 2 a 0. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu seis no período.

O Bétis venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid no dia 4 de setembro, com gol de Troy Parrott. Antes disso, o time sofreu uma pesada derrota por 5 a 2 para o Levante, mas havia vencido Valencia e Real Sociedad em sequência. No total, o Bétis marcou cinco gols e sofreu sete nesse período.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre Lille e Bétis foi um amistoso de pré-temporada em 28 de julho de 2018, com o Bétis como mandante, que terminou em empate por 2 a 2. Não há histórico competitivo entre os dois clubes além desse único jogo.

Classificação

Na tabela da Champions League, Lille e Bétis estão empatados na primeira posição antes desta partida.

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