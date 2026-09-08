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Liga dos Campeões
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Lille x Bétis: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Lille x Bétis
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Bétis
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Lille e Bétis, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Lille x Bétis

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
Formação
Bétis crest
Bétis
BET
4-2-3-1
team-logoB. OzerA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyR. PerraudR. Perraudteam-logoTiago Santosteam-logoH. Haraldssonteam-logoE. MbappeB. AndreB. AndreN. BentalebN. BentalebO. SahraouiO. SahraouiO. GiroudO. GiroudA. VallesA. VallesM. BartraM. BartraF. GarciaF. GarciaNatanNatanH. BellerinH. BellerinIscoIscoM. RocaM. RocaF. BernalF. BernalP. FornalsP. FornalsAntonyAntonyT. ParrottT. Parrott
Bétis crest
Bétis
BET
4-2-3-1
Lille

Time titular

Bétis

Técnico

  • D. Ancelotti
  • M. Pellegrini

Davide Ancelotti deve escalar o Lille com: Berke Ozer; Alexsandro Ribeiro, Nathan Ngoy, Romain Perraud, Tiago Santos; Hakon Arnar Haraldsson, Ethan Mbappé, Benjamin André, Nabil Bentaleb; Osame Sahraoui, Olivier Giroud. Tanguy Nianzou e Hamza Igamane estão fora por lesão, e não há suspensões no elenco.

Manuel Pellegrini deve mandar a campo o Bétis com: Álvaro Valles; Marc Bartra, Francisco García, Natan, Héctor Bellerín; Isco, Marc Roca, Facundo Bernal; Pablo Fornals, Antony; Troy Parrott. Diego Llorente é desfalque por lesão, e nenhum jogador do elenco visitante está suspenso.

Retrospecto recente

LIL

LIL - Sequência

HSV
E2-2
EVE
E1-1
SCO
V0-2
PSG
E2-2
TFC
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BET

BET - Sequência

INT
D1-0
RSO
V1-0
VAL
V0-1
LEV
D5-2
RMA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Lille registrou duas vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos em todas as competições, com apenas uma derrota fora desse recorte. A última partida foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Toulouse na Ligue 1, em 3 de setembro. Antes disso, os Dogues empataram por 2 a 2 com o PSG e venceram o Angers por 2 a 0. Ao todo, o time marcou seis gols e sofreu seis no período.

O Bétis venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Real Madrid no dia 4 de setembro, com gol de Troy Parrott. Antes disso, o time sofreu uma pesada derrota por 5 a 2 para o Levante, mas havia vencido Valencia e Real Sociedad em sequência. No total, o Bétis marcou cinco gols e sofreu sete nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LilleEmpateBétis
0
1
0
Amistosos de clubes
Bétis badge
Bétis
BET
2
Lille badge
Lille
LIL
2
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre Lille e Bétis foi um amistoso de pré-temporada em 28 de julho de 2018, com o Bétis como mandante, que terminou em empate por 2 a 2. Não há histórico competitivo entre os dois clubes além desse único jogo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na tabela da Champions League, Lille e Bétis estão empatados na primeira posição antes desta partida.

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