La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Como assistir Levante x Barcelona online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Levante, Luis Castro deve escalar: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez, Aissa Mandi; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Thiago Fernandez, Ivan Romero e Roger Brugue. O time desfalca Alejandro Primo e Etta Eyong, ambos no departamento médico, sem suspensões registradas.

No Barcelona, Hansi Flick tem um onze provável formado por: Joan Garcia; Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Pedri, Rodri, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Anthony Gordon e Raphinha. Os visitantes seguem sem Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu e Eric Garcia, todos lesionados. Nenhum jogador está suspenso.

Retrospecto recente

O Levante soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos, com um triunfo, dois empates e duas derrotas. A equipe venceu o Bétis por 5 a 2, mas não balançou as redes nas igualdades contra Malaga e Osasuna. No total, o time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período, com desempenho mais fraco nas partidas contra adversários de maior qualidade.

O Barcelona, por sua vez, vem de cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Os catalães marcaram 22 gols e sofreram apenas três nesse intervalo, com destaque para as goleadas de 5 a 0 sobre o Valencia na La Liga e 5 a 1 contra o Feyenoord na Liga dos Campeões. A equipe não perdeu nenhum dos cinco últimos compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu o Levante por 3 a 0 jogando em casa na La Liga. Nos cinco últimos encontros entre os clubes, o Barcelona leva vantagem com três vitórias, um empate e uma derrota, tendo marcado 14 gols e sofrido 10. O único jogo sem vencedor nessa série terminou em 3 a 3, em maio de 2021.

Classificação

Na tabela da La Liga, o Barcelona ocupa a primeira posição, enquanto o Levante aparece em 11º lugar na classificação atual.

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