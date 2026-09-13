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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Levante x Barcelona

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Formação
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueJ. GarciaJ. GarciaE. GarciaE. GarciaP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Levante

Time titular

Barcelona

Técnico

  • L. Castro
  • H. Flick

No Levante, Luis Castro deve escalar: Mathew Ryan; Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez, Aissa Mandi; Jon Olasagasti, Enzo Bardeli, Oriol Rey; Thiago Fernandez, Ivan Romero e Roger Brugue. O time desfalca Alejandro Primo e Etta Eyong, ambos no departamento médico, sem suspensões registradas.

No Barcelona, Hansi Flick tem um onze provável formado por: Joan Garcia; Andreas Christensen, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Pedri, Rodri, Fermin Lopez; Lamine Yamal, Anthony Gordon e Raphinha. Os visitantes seguem sem Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu e Eric Garcia, todos lesionados. Nenhum jogador está suspenso.

Retrospecto recente

LEV

LEV - Sequência

VIL
D1-0
ESP
D3-0
OSA
E0-0
BET
V5-2
MAL
E0-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BAR

BAR - Sequência

ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
FEY
V5-1
Gol marcado (sofrido)
22/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Levante soma um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos, com um triunfo, dois empates e duas derrotas. A equipe venceu o Bétis por 5 a 2, mas não balançou as redes nas igualdades contra Malaga e Osasuna. No total, o time marcou seis gols e sofreu cinco nesse período, com desempenho mais fraco nas partidas contra adversários de maior qualidade.

O Barcelona, por sua vez, vem de cinco vitórias consecutivas em todas as competições. Os catalães marcaram 22 gols e sofreram apenas três nesse intervalo, com destaque para as goleadas de 5 a 0 sobre o Valencia na La Liga e 5 a 1 contra o Feyenoord na Liga dos Campeões. A equipe não perdeu nenhum dos cinco últimos compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
7Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu o Levante por 3 a 0 jogando em casa na La Liga. Nos cinco últimos encontros entre os clubes, o Barcelona leva vantagem com três vitórias, um empate e uma derrota, tendo marcado 14 gols e sofrido 10. O único jogo sem vencedor nessa série terminou em 3 a 3, em maio de 2021.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
D
V
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
D
V
V
E
V
4
SevillaSevillaSEV
531186+210
V
E
D
V
V
5
BétisBétisBET
43015509
V
D
V
V
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
V
V
E
E
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
E
D
D
V
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
E
V
V
D
D
9
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
421176+17
D
V
E
V
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
D
V
D
E
11
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
V
E
V
D
D
12
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
D
D
V
V
E
13
LevanteLevanteLEV
41215505
E
V
E
D
14
GetafeGetafeGET
411225-34
E
D
V
D
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
D
V
D
E
D
16
Celta de VigoCelta de VigoCEL
503225-33
E
E
D
D
E
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
D
D
E
E
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
E
D
E
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
E
D
D
D
E
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
D
D
D
D
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da La Liga, o Barcelona ocupa a primeira posição, enquanto o Levante aparece em 11º lugar na classificação atual.

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