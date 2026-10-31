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Levante x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do La Liga

Levante x Atlético de Madrid
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Levante x Atlético de Madrid

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Formação
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
4-4-2
M. RyanM. Ryanteam-logoI. NdukweN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiM. SanchezM. SanchezD. RequenaD. RequenaJ. OlasagastiJ. OlasagastiO. ReyO. ReyR. BrugueR. BrugueT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroJ. OblakJ. OblakC. RomeroC. RomeroA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosM. LlorenteM. LlorenteG. SimeoneG. SimeoneJ. AlvarezJ. AlvarezJ. DavidJ. David
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
4-3-3
Levante

Time titular

Atlético de Madrid

Técnico

  • L. Castro
  • D. Simeone

No Levante, Luis Castro não poderá contar com Enzo Bardeli, Adrian De La Fuente e Roger Brugue, todos ausentes por lesão. O provável time titular tem Mathew Ryan no gol, com Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Aissa Mandi e Manuel Sanchez na defesa, Paco Cortes, Thiago Fernandez e Jon Olasagasti no meio, e Dani Requena, Petar Ratkov e Ivan Romero no ataque.

No Atlético de Madrid, Diego Simeone terá desfalques importantes: Koke, Cristian Romero e Johnny Cardoso estão fora por lesão. A provável escalação coloca Jan Oblak na meta, com Alejandro Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente e Marc Pubill na linha defensiva, Alejandro Baena, Ademola Lookman, Kang-In Lee e Morten Hjulmand no meio, e Pablo Barrios e Julián Álvarez mais adiantados.

Retrospecto recente

LEV

LEV - Sequência

VIL
D3-1
SEV
E3-3
COR
E1-1
ATH
V3-1
RSO
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ATM

ATM - Sequência

ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
STU
E1-1
COR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Levante chega ao confronto com um retrospecto recente irregular, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad, e a equipe também perdeu para o Villarreal por 3 a 1 no período. Ao todo, o time valenciano marcou dez gols e sofreu onze nessa sequência, o que evidencia fragilidade defensiva.

O Atlético, por sua vez, apresenta um desempenho muito mais sólido, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Simeone venceu o Manchester United por 2 a 0 na Liga dos Campeões e o Espanyol por 1 a 0 na La Liga, além de ter arrancado um empate por 1 a 1 em Stuttgart. No total, os Colchoneros marcaram seis gols e sofreram apenas dois nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LevanteEmpateAtlético de Madrid
1
2
2
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
Copa do Rei
Levante badge
Levante
LEV
0
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
La Liga
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
0
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
4Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 0 a 0, disputado em janeiro de 2026 pela La Liga. Olhando para os últimos cinco encontros registrados, o Atlético de Madrid leva clara vantagem: venceu três vezes, com um empate e nenhuma vitória do Levante. O histórico favorece amplamente os visitantes, que nunca perderam para o Levante nessa série.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
D
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
D
V
4
BétisBétisBET
106221614+220
E
D
V
E
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
V
D
E
D
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
E
D
D
E
D
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
E
E
E
9
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10262107+312
E
V
E
V
E
10
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
D
V
E
D
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
E
D
E
D
12
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
V
D
D
E
D
13
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
E
D
14
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
E
D
D
15
LevanteLevanteLEV
102441619-310
D
V
E
E
D
16
ElcheElcheELC
102441417-310
V
E
E
V
D
17
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
E
E
V
D
18
GetafeGetafeGET
10235515-109
D
E
D
V
D
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
D
E
E
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
E
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da La Liga, o Atlético de Madrid ocupa a segunda posição, o que os coloca entre os principais candidatos ao título. O Levante está em décimo quarto lugar, numa situação que exige atenção para não se aproximar da zona de rebaixamento.

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