La Liga - Rodada 11 31 de out. de 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

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Notícias e prováveis escalações

No Levante, Luis Castro não poderá contar com Enzo Bardeli, Adrian De La Fuente e Roger Brugue, todos ausentes por lesão. O provável time titular tem Mathew Ryan no gol, com Ifeanyi Ndukwe, Nacho Perez, Aissa Mandi e Manuel Sanchez na defesa, Paco Cortes, Thiago Fernandez e Jon Olasagasti no meio, e Dani Requena, Petar Ratkov e Ivan Romero no ataque.

No Atlético de Madrid, Diego Simeone terá desfalques importantes: Koke, Cristian Romero e Johnny Cardoso estão fora por lesão. A provável escalação coloca Jan Oblak na meta, com Alejandro Grimaldo, David Hancko, Marcos Llorente e Marc Pubill na linha defensiva, Alejandro Baena, Ademola Lookman, Kang-In Lee e Morten Hjulmand no meio, e Pablo Barrios e Julián Álvarez mais adiantados.

Retrospecto recente

O Levante chega ao confronto com um retrospecto recente irregular, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad, e a equipe também perdeu para o Villarreal por 3 a 1 no período. Ao todo, o time valenciano marcou dez gols e sofreu onze nessa sequência, o que evidencia fragilidade defensiva.

O Atlético, por sua vez, apresenta um desempenho muito mais sólido, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe de Simeone venceu o Manchester United por 2 a 0 na Liga dos Campeões e o Espanyol por 1 a 0 na La Liga, além de ter arrancado um empate por 1 a 1 em Stuttgart. No total, os Colchoneros marcaram seis gols e sofreram apenas dois nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas equipes terminou em empate por 0 a 0, disputado em janeiro de 2026 pela La Liga. Olhando para os últimos cinco encontros registrados, o Atlético de Madrid leva clara vantagem: venceu três vezes, com um empate e nenhuma vitória do Levante. O histórico favorece amplamente os visitantes, que nunca perderam para o Levante nessa série.

Classificação

Na tabela da La Liga, o Atlético de Madrid ocupa a segunda posição, o que os coloca entre os principais candidatos ao título. O Levante está em décimo quarto lugar, numa situação que exige atenção para não se aproximar da zona de rebaixamento.

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