







Como assistir Lanús x Mirassol online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Lanús x Mirassol estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Mauricio Pellegrino não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Lanús, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar novidades antes da partida.

No Mirassol, Rafael Guanaes também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Nenhuma escalação projetada está disponível para a equipe visitante, e mais detalhes devem surgir na véspera do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Lanús atravessa uma sequência ruim, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Argentinos Juniors no Campeonato Argentino, em 10 de maio. Antes disso, o clube foi goleado por 4 a 0 pelo Always Ready na Copa Libertadores, em 6 de maio, e empatou sem gols com o Deportivo Riestra. A única vitória nesse recorte foi justamente contra o LDU de Quito, por 1 a 0, no final de abril. O Lanús marcou apenas um gol e sofreu oito nos últimos cinco jogos, um número que ilustra a fragilidade atual do time.

O Mirassol chega em situação oposta, com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi por 1 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão, em 23 de maio, resultado que demonstra a capacidade do time de competir em alto nível mesmo sob pressão. Antes disso, a equipe venceu o Always Ready por 1 a 2 na Copa Libertadores, em 20 de maio, e bateu o Bragantino por 2 a 1 na Copa do Brasil. A única derrota no período foi por 3 a 1 para o Atlético-MG. O Mirassol somou cinco gols marcados e três sofridos nos últimos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

LAN Um MIR 0 0 Empate 1 Mirassol 1 - 0 Lanús 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes no histórico disponível aconteceu em 8 de abril de 2026, pela Copa Libertadores, quando o Mirassol venceu o Lanús por 1 a 0 jogando em casa. Esse resultado é o único dado do confronto direto entre os clubes nesta competição, e o time brasileiro parte com a vantagem psicológica de já ter superado o adversário argentino neste mesmo torneio.





Classificação

Na tabela do Grupo G da Copa Libertadores, o Mirassol lidera a chave enquanto o Lanús aparece em terceiro lugar. O time brasileiro joga para confirmar sua classificação antecipada, ao passo que o clube argentino precisa vencer para não ver suas chances de avançar se tornarem remotas.









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