Copa Libertadores - Quartas de final 16 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir LDU Quito x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Tiago Nunes não divulgou o provável time titular do LDU Quito para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento, e atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

Abel Ferreira também não confirmou a escalação do Palmeiras. O técnico português não tem baixas registradas por lesão ou suspensão, e o time deve ser definido mais perto da partida.

Retrospecto recente

O LDU Quito somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe empatou por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca na rodada mais recente, resultado que veio após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na Libertadores. No período, o LDU marcou quatro gols e sofreu cinco.

O Palmeiras, por sua vez, registrou três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão, que seguiu a vitória por 1 a 0 sobre o próprio LDU na Copa Libertadores. O Verdão balançou as redes seis vezes e cedeu apenas um gol nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 9 de setembro de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Palmeiras por 1 a 0. Antes disso, o Verdão havia goleado o LDU por 4 a 0 em outubro de 2025, enquanto os equatorianos venceram por 3 a 0 no jogo de ida daquela mesma eliminatória. Nos cinco jogos registrados entre os clubes na Copa Libertadores, o Palmeiras acumula três vitórias contra duas do LDU Quito.

Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, o Palmeiras ocupa a segunda posição, enquanto o LDU Quito lidera o seu grupo na primeira colocação.

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