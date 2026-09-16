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LDU Quito x Palmeiras
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Copa Libertadores - Quartas de final

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de LDU Quito x Palmeiras

Técnico

  • T. Nunes

Tiago Nunes não divulgou o provável time titular do LDU Quito para este confronto. Não há informações confirmadas sobre desfalques por lesão ou suspensão no momento, e atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

Abel Ferreira também não confirmou a escalação do Palmeiras. O técnico português não tem baixas registradas por lesão ou suspensão, e o time deve ser definido mais perto da partida.

Retrospecto recente

UNI

UNI - Sequência

GCI
D2-1
MUR
E0-0
TEC
V1-3
SEP
D1-0
DEC
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SEP

SEP - Sequência

MIR
E1-1
SAN
E0-0
BOT
E0-0
UNI
V1-0
SAP
V2-0
Gol marcado (sofrido)
4/1
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O LDU Quito somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe empatou por 1 a 1 com o Deportivo Cuenca na rodada mais recente, resultado que veio após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras na Libertadores. No período, o LDU marcou quatro gols e sofreu cinco.

O Palmeiras, por sua vez, registrou três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas, sem nenhuma derrota. O resultado mais recente foi o triunfo por 2 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão, que seguiu a vitória por 1 a 0 sobre o próprio LDU na Copa Libertadores. O Verdão balançou as redes seis vezes e cedeu apenas um gol nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LDU QuitoEmpatePalmeiras
2
0
3
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
4
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
FJ
Copa Libertadores
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
0
FJ
Copa Libertadores
LDU Quito badge
LDU Quito
UNI
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 9 de setembro de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Palmeiras por 1 a 0. Antes disso, o Verdão havia goleado o LDU por 4 a 0 em outubro de 2025, enquanto os equatorianos venceram por 3 a 0 no jogo de ida daquela mesma eliminatória. Nos cinco jogos registrados entre os clubes na Copa Libertadores, o Palmeiras acumula três vitórias contra duas do LDU Quito.

Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, o Palmeiras ocupa a segunda posição, enquanto o LDU Quito lidera o seu grupo na primeira colocação.

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