Série B - Rodada 22 15 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Juventude x Fortaleza online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Juventude é treinado por Mauricio Barbieri. Não há informações confirmadas sobre desfalques ou escalação provável do time gaúcho até o momento; mais detalhes devem ser divulgados próximo à partida.

No Fortaleza, Thiago Carpini comanda o grupo visitante. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre lesionados, suspensos ou time provável do clube cearense. As atualizações serão incluídas assim que forem confirmadas.

Retrospecto recente

O Juventude registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Novorizontino por 1 a 0 pela Série B. O time também empatou sem gols com o Atlético-MG na Copa do Brasil, mas cedeu a eliminação ao perder o jogo de volta por 1 a 0. Na Série B, a derrota por 4 a 2 para o Botafogo-SP foi o resultado mais negativo do período.

O Fortaleza também soma dois triunfos, um empate e duas derrotas no mesmo recorte. O empate mais recente foi contra o Cuiabá, por 1 a 1, na Série B. O destaque do período foi a classificação na Copa do Brasil: após perder por 3 a 0 para o Palmeiras, os visitantes venceram o jogo de volta por 3 a 2. Na Série B, o Fortaleza também venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, mas perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela própria Série B, com vitória do Fortaleza por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco confrontos anteriores entre os clubes, o Fortaleza leva vantagem, com três vitórias contra uma do Juventude e um empate. O placar mais expressivo desse histórico recente foi o 5 a 0 aplicado pelo Fortaleza em maio de 2025, pelo Brasileirão.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda posição, enquanto o Fortaleza aparece logo atrás, em terceiro lugar.

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