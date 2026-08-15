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Série B
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Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Juventude x Fortaleza
Juventude
Fortaleza
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Juventude e Fortaleza, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 22

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Juventude x Fortaleza

Juventude crest
Juventude
JUV
Formação
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR

Técnico

  • M. Barbieri

O Juventude é treinado por Mauricio Barbieri. Não há informações confirmadas sobre desfalques ou escalação provável do time gaúcho até o momento; mais detalhes devem ser divulgados próximo à partida.

No Fortaleza, Thiago Carpini comanda o grupo visitante. Da mesma forma, não há dados disponíveis sobre lesionados, suspensos ou time provável do clube cearense. As atualizações serão incluídas assim que forem confirmadas.

Retrospecto recente

JUV

JUV - Sequência

BSP
D4-2
AVF
V1-0
CAM
E0-0
CAM
D0-1
NOV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FOR

FOR - Sequência

VLN
D2-1
BSP
V1-0
SEP
D3-0
SEP
V3-2
CUI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Juventude registra dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi sobre o Novorizontino por 1 a 0 pela Série B. O time também empatou sem gols com o Atlético-MG na Copa do Brasil, mas cedeu a eliminação ao perder o jogo de volta por 1 a 0. Na Série B, a derrota por 4 a 2 para o Botafogo-SP foi o resultado mais negativo do período.

O Fortaleza também soma dois triunfos, um empate e duas derrotas no mesmo recorte. O empate mais recente foi contra o Cuiabá, por 1 a 1, na Série B. O destaque do período foi a classificação na Copa do Brasil: após perder por 3 a 0 para o Palmeiras, os visitantes venceram o jogo de volta por 3 a 2. Na Série B, o Fortaleza também venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, mas perdeu para o Vila Nova-GO por 2 a 1.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

JuventudeEmpateFortaleza
0
0
5
Série B
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
Brasileirão
Juventude badge
Juventude
JUV
1
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
FJ
Brasileirão
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
5
Juventude badge
Juventude
JUV
0
FJ
Brasileirão
Juventude badge
Juventude
JUV
0
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
3
FJ
Brasileirão
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
3Gols marcados14
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pela própria Série B, com vitória do Fortaleza por 2 a 1 jogando em casa. Nos cinco confrontos anteriores entre os clubes, o Fortaleza leva vantagem, com três vitórias contra uma do Juventude e um empate. O placar mais expressivo desse histórico recente foi o 5 a 0 aplicado pelo Fortaleza em maio de 2025, pelo Brasileirão.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
SportSportSPO
2281132820+835
V
V
E
E
E
6
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
7
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
8
CRBCRBCRB
219573232032
V
V
V
V
E
9
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
10
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
12
São BernardoSão BernardoSAB
228683125+630
D
V
D
D
E
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
228682722+530
V
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
227692626027
E
E
E
V
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2255122834-620
D
D
D
D
E
18
AvaíAvaíAVF
2155112128-720
D
D
V
E
V
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2224161642-2610
E
D
E
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a segunda posição, enquanto o Fortaleza aparece logo atrás, em terceiro lugar.

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