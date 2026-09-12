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Série B
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Juventude x Athletic Club-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Juventude x Athletic Club-MG
Juventude
Athletic Club-MG
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Saiba onde vai passar o jogo entre Juventude e Athletic Club-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 28

Como assistir Juventude x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Juventude x Athletic Club-MG

Técnico

  • M. Barbieri

No Juventude, o técnico Mauricio Barbieri não divulgou a escalação provável nem informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações devem ser confirmadas mais próximo do início da partida.

No Athletic Club-MG, o treinador Alex também não forneceu dados sobre baixas ou jogadores indisponíveis. A lista definitiva de relacionados será divulgada nos canais oficiais do clube.

Retrospecto recente

JUV

JUV - Sequência

GOI
V0-1
CRB
V2-1
LON
E0-0
ATG
E2-2
CRI
V0-2
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATH

ATH - Sequência

CRB
D0-2
NOV
D1-4
NAU
D2-1
VLN
V5-0
CUI
D3-0
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Juventude chega ao confronto em grande fase, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe gaúcha venceu o Criciúma por 2 a 0 na rodada mais recente e também superou o Goiás por 1 a 0 fora de casa. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Athletic Club-MG vive momento oposto. A equipe mineira registrou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas e um triunfo expressivo de 5 a 0 sobre o Vila Nova-GO. A derrota mais recente foi para o Cuiabá por 3 a 0. No período, o Athletic marcou seis gols e sofreu dez.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

JuventudeEmpateAthletic Club-MG
0
1
0
Série B
Athletic Club-MG badge
Athletic Club-MG
ATH
1
Juventude badge
Juventude
JUV
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1

O único confronto registrado entre as duas equipes na base de dados disponível foi um empate por 1 a 1, disputado em 17 de maio de 2026 pela Série B, com o Athletic Club-MG como mandante e o Juventude como visitante.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2714853015+1550
V
E
E
V
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2714764724+2349
V
V
V
V
V
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2714583930+947
V
D
V
E
V
4
FortalezaFortalezaFOR
2713863022+847
V
V
E
V
E
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2713862821+747
D
V
D
D
E
6
Operário-PROperário-PROPF
2712783633+343
V
V
E
E
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
27111063226+643
V
E
V
V
E
8
CRBCRBCRB
2712694039+142
D
V
V
D
V
9
SportSportSPO
27101163626+1041
V
D
D
V
D
10
CuiabáCuiabáCUI
2791262621+539
V
D
V
E
V
11
NáuticoNáuticoNAU
27107103230+237
D
V
V
E
V
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2791083130+137
D
V
D
D
D
13
GoiásGoiásGOI
27106112533-836
D
D
V
E
D
14
São BernardoSão BernardoSAB
2798103731+635
D
V
D
E
E
15
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2787123032-231
D
D
D
D
E
16
CearáCearáCEA
2787122835-731
D
V
D
V
D
17
AvaíAvaíAVF
2785142835-729
D
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2767143239-725
V
D
E
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2745182146-2517
V
D
V
D
D
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2724211656-4010
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a 1ª posição, enquanto o Athletic Club-MG está em 12º lugar.

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