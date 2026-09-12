Série B - Rodada 28 13 de set. de 2026 - 17:00

Como assistir Juventude x Athletic Club-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Juventude, o técnico Mauricio Barbieri não divulgou a escalação provável nem informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações devem ser confirmadas mais próximo do início da partida.

No Athletic Club-MG, o treinador Alex também não forneceu dados sobre baixas ou jogadores indisponíveis. A lista definitiva de relacionados será divulgada nos canais oficiais do clube.

Retrospecto recente

O Juventude chega ao confronto em grande fase, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe gaúcha venceu o Criciúma por 2 a 0 na rodada mais recente e também superou o Goiás por 1 a 0 fora de casa. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou cinco gols e sofreu quatro.

O Athletic Club-MG vive momento oposto. A equipe mineira registrou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas e um triunfo expressivo de 5 a 0 sobre o Vila Nova-GO. A derrota mais recente foi para o Cuiabá por 3 a 0. No período, o Athletic marcou seis gols e sofreu dez.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as duas equipes na base de dados disponível foi um empate por 1 a 1, disputado em 17 de maio de 2026 pela Série B, com o Athletic Club-MG como mandante e o Juventude como visitante.

Classificação

Na tabela da Série B, o Juventude ocupa a 1ª posição, enquanto o Athletic Club-MG está em 12º lugar.

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