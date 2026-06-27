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Jordânia x Argentina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Jordânia x Argentina
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Saiba onde vai passar o jogo entre Jordânia e Argentina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Jordânia x Argentina

3-4-2-1
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Jordânia
JOR
Formação
Argentina crest
Argentina
ARG
4-1-2-3
1Y. Yazeed Abulaila5Y. Al-Arab3A. Nasib4H. Abu Dahab10M. Tamari8N. Al-Rawabdeh20M. Abu Taha23E. Haddad21N. Al Rashdan13M. Al Mardi9A. Olwan23E. Martinez19N. Otamendi4G. Montiel2M. Senesi3N. Tagliafico11G. Lo Celso14E. Palacios5L. Paredes9J. Alvarez17G. Simeone15N. Gonzalez
Argentina crest
Argentina
ARG
3-4-2-1
Jordânia

Time titular

Argentina

Técnico

  • J. Sellami
  • L. Scaloni

Lesões e suspensões

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Retrospecto recente

    JOR
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    5/13
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    4/5

    ARG
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    15/0
    Jogos com mais de 2.5 gols
    3/5
    Ambos os times marcam
    0/5


    Últimos confrontos diretos


    Classificação



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