



Copa do Mundo - J San Francisco Bay Area Stadium





Como assistir Jordânia x Argélia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Jordânia e Argélia pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





A Jordânia não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. O técnico Jamal Sellami deve manter a mesma estrutura da estreia, com Yazeed Abulaila no gol e uma linha defensiva formada por Yazan Abu Al-Arab, Mohannad Abu Taha e Mo Abualnadi. No meio-campo, Ehsan Haddad e Nizar Al Rashdan devem atuar pelos lados, com Noor Al-Rawabdeh e Mousa Tamari mais adiantados. O ataque projetado conta com Odeh Fakhouri, Ali Iyad Olwan e Mohannad Abu Taha.

A Argélia também não registra baixas por lesão ou suspensão. Petkovic deve escalar Luca Zidane na meta, com Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi e Rayan Ait Nouri na defesa. O meio-campo deve ter Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza e Ramiz Zerrouki, enquanto o ataque conta com Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Fares Chaibi. Atualizações serão acrescentadas conforme o jogo se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Jordânia não venceu nenhuma das suas últimas cinco partidas, somando dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 1 para a Áustria na estreia da Copa do Mundo, em 17 de junho. Antes disso, os Nashama empataram por 2 a 2 com Nigéria e Costa Rica em março, mas também levaram 4 a 1 da Suíça e 2 a 0 da Colômbia. Nos cinco jogos, a Jordânia marcou sete gols e sofreu treze.

A Argélia apresenta um retrospecto mais equilibrado no mesmo período: três vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota foi justamente a abertura do Mundial, o 3 a 0 para a Argentina em 17 de junho. Antes do torneio, os Fennecs golearam a Bolívia por 4 a 0, venceram os Países Baixos por 1 a 0 e empataram sem gols com o Uruguai. A goleada por 7 a 0 sobre a Guatemala em março completa uma sequência em que a Argélia marcou doze gols e sofreu apenas três.





Últimos confrontos diretos

JOR Um ARG 0 1 Empate 0 Argélia 1 - 1 Jordânia 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O histórico de confrontos diretos entre as duas seleções é bastante restrito. O único encontro registrado no conjunto de dados disponível ocorreu em 30 de maio de 2004, em Annaba, na Argélia, e terminou em empate por 1 a 1 em amistoso internacional. O duelo desta segunda rodada da Copa do Mundo 2026 representa o primeiro confronto oficial entre Jordânia e Argélia.





Classificação

No Grupo J, a Jordânia ocupa a terceira posição e a Argélia aparece em quarto, ambas sem pontos após a primeira rodada.





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