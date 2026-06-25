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Como assistir Japão x Suécia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Japão e Suécia será transmitida ao vivo pela Caze TV. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Hajime Moriyasu deve escalar o Japão com Zion Suzuki no gol e uma linha de três defensores formada por Hiroki Ito, Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu. Ritsu Doan e Keito Nakamura atuam como alas, com Kaishu Sano, Daichi Kamada e Ao Tanaka no meio-campo. Junya Ito e Ayase Ueda completam o XI projetado. Takefusa Kubo segue fora por lesão, e não há suspensões confirmadas.

A Suécia de Graham Potter não registra lesões nem suspensões confirmadas para o confronto. Kristoffer Nordfeldt defende o gol, com Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien na defesa. Yasin Ayari, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson formam o meio-campo, com Anthony Elanga e Benjamin Nygren nas pontas. Alexander Isak e Viktor Gyökeres lideram o ataque no esperado esquema 3-5-2.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Japão somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, marcando nove gols e sofrendo quatro. O resultado mais recente foi a vitória por 4 a 0 sobre a Tunísia em 21 de junho, com Ueda duas vezes na lista de artilheiros. Antes disso, a seleção empatou em 2 a 2 com a Holanda em 14 de junho, buscando o placar duas vezes. Em amistosos de março, o Japão venceu Inglaterra e Escócia pelo mesmo placar de 1 a 0.

A Suécia registrou dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, com 12 gols marcados e 11 sofridos. O jogo mais recente terminou com derrota por 5 a 1 para a Holanda em 20 de junho. Antes disso, a equipe venceu a Tunísia por 5 a 1 em 15 de junho. Um empate em 2 a 2 com a Grécia, uma derrota por 3 a 1 para a Noruega em amistosos de junho, e uma vitória por 3 a 2 sobre a Polônia nas Eliminatórias Europeias em março completam o ciclo recente.





Últimos confrontos diretos

JAP Um SWE 0 1 Empate 0 Japão 1 - 1 Suécia 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

O único confronto registrado entre Japão e Suécia terminou em empate por 1 a 1, em amistoso disputado em 25 de maio de 2002, com o Japão como mandante. Com apenas uma partida no histórico, não há padrão estabelecido entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo F, o Japão ocupa a segunda posição e a Suécia está em terceiro antes da rodada final.









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