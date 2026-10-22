Liga Europa - Rodada 3 22 de out. de 2026 - 15:00 Stadion Miejski, Bialystok

Como assistir Jagiellonia Bialystok x Anderlecht online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Jagiellonia Bialystok é treinado por Adrian Siemieniec, mas a comissão técnica ainda não confirmou escalação provável, lesionados ou suspensos para este confronto. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Do lado do Anderlecht, Vitor Bruno também não divulgou a lista de desfalques nem a provável formação. Atualizações sobre o elenco disponível serão adicionadas antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Jagiellonia Bialystok venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com quatro derrotas e nenhum empate. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Zaglebie Lubin no Ekstraklasa. Antes disso, o time havia vencido o Ararat Armenia por 3 a 1 na Liga Europa, mas também perdeu por 1 a 3 para o Gornik Zabrze e por 1 a 3 para o Legia Warszawa. No total, o clube marcou oito gols e sofreu onze nas últimas cinco partidas.

O Anderlecht tem desempenho mais consistente, com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Beerschot na Copa, enquanto antes disso o time havia caído por 1 a 0 para o Dínamo de Zagreb na Liga Europa. As vitórias sobre Cercle Brugge (1 a 2), Reims (3 a 0) e Zulte Waregem (3 a 0) mostram produtividade ofensiva. O clube marcou nove gols e sofreu três no período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Jagiellonia Bialystok e Anderlecht nos dados disponíveis. Este parece ser o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

Na fase de liga da Liga Europa, o Jagiellonia Bialystok ocupa a 17ª posição, enquanto o Anderlecht está em 28º. Ambas as equipes ainda têm trabalho a fazer para alcançar as posições que garantem avanço na competição, o que aumenta o peso deste confronto direto.

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