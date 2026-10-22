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Jagiellonia Bialystok x Anderlecht
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Jagiellonia Bialystok x Anderlecht

Técnico

  • A. Siemieniec

O Jagiellonia Bialystok é treinado por Adrian Siemieniec, mas a comissão técnica ainda não confirmou escalação provável, lesionados ou suspensos para este confronto. As informações serão atualizadas conforme se aproximar o horário da partida.

Do lado do Anderlecht, Vitor Bruno também não divulgou a lista de desfalques nem a provável formação. Atualizações sobre o elenco disponível serão adicionadas antes do apito inicial.

Retrospecto recente

JAG

JAG - Sequência

OLY
D2-1
LEG
D1-3
GOR
D1-3
AMY
V3-1
ZAG
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
AND

AND - Sequência

ZUL
V3-0
SDR
V3-0
CER
V1-2
DZG
D1-0
BEE
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Jagiellonia Bialystok venceu apenas uma das últimas cinco partidas, com quatro derrotas e nenhum empate. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Zaglebie Lubin no Ekstraklasa. Antes disso, o time havia vencido o Ararat Armenia por 3 a 1 na Liga Europa, mas também perdeu por 1 a 3 para o Gornik Zabrze e por 1 a 3 para o Legia Warszawa. No total, o clube marcou oito gols e sofreu onze nas últimas cinco partidas.

O Anderlecht tem desempenho mais consistente, com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Beerschot na Copa, enquanto antes disso o time havia caído por 1 a 0 para o Dínamo de Zagreb na Liga Europa. As vitórias sobre Cercle Brugge (1 a 2), Reims (3 a 0) e Zulte Waregem (3 a 0) mostram produtividade ofensiva. O clube marcou nove gols e sofreu três no período.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Jagiellonia Bialystok e Anderlecht nos dados disponíveis. Este parece ser o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
OmoniaOmoniaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvárosFerencvárosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
OlympiacosOlympiacosOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
E
V
12
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
211041+34
E
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
E
14
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
211010+14
V
E
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
E
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
E
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
E
24
Levski SofiaLevski SofiaLES
201112-11
E
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
E
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
E
D
28
Celta de VigoCelta de VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
200215-40
D
D
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznańLech PoznańLCH
200208-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Liga Europa, o Jagiellonia Bialystok ocupa a 17ª posição, enquanto o Anderlecht está em 28º. Ambas as equipes ainda têm trabalho a fazer para alcançar as posições que garantem avanço na competição, o que aumenta o peso deste confronto direto.

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