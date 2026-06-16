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Iraque x Noruega: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Iraque x Noruega
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Noruega
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre Iraque e Noruega, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Como assistir Iraque x Noruega online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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No Brasil, a Caze TV transmite Iraque x Noruega ao vivo pela Copa do Mundo 2026. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Iraque x Noruega

4-4-2
Iraque crest
Iraque
IRQ
Formação
Noruega crest
Noruega
NOR
4-3-3
22A. Basil Fadhil23M. Doski3H. Ali4Z. Tahseen5A. Hashem8I. Bayesh16A. Al-Ammari14Z. Iqbal21M. Farji9A. Al Hamadi17A. Jasim1O. Nyland5D. Wolfe17T. Heggem3K. Ajer26J. Ryerson14F. Aursnes8S. Berge10M. Oedegaard7A. Soerloth9E. Haaland20A. Nusa
Noruega crest
Noruega
NOR
4-4-2
Iraque

Time titular

Noruega

Técnico

  • G. Arnold
  • S. Solbakken

O técnico Graham Arnold ainda não confirmou o time titular do Iraque para a estreia na Copa do Mundo. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco iraquiano até o momento. As escalações serão atualizadas conforme novas informações forem divulgadas antes do apito inicial.

No lado norueguês, Staale Solbakken também não divulgou o time provável. Da mesma forma, não constam lesões ou suspensões confirmadas no grupo escandinavo. Mais detalhes serão adicionados à medida que a comissão técnica se pronunciar.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

IRQ
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

NOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

O Iraque chega ao Mundial com um retrospecto recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A seleção venceu Bolívia por 2 a 1 nas eliminatórias da repescagem e bateu Andorra por 1 a 0 em amistoso, mas perdeu para a Venezuela por 2 a 0 no teste mais recente, em 10 de junho. Ao todo, o Iraque marcou 5 gols e sofreu 5 nos últimos cinco compromissos.

A Noruega apresenta desempenho mais consistente no mesmo período: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais expressivo foi a goleada sobre a Suécia por 3 a 1, em amistoso realizado em 1º de junho. A seleção escandinava também venceu a Itália por 4 a 1 nas eliminatórias europeias, em novembro de 2025, e não perdeu nenhum jogo por mais de um gol de diferença neste ciclo. No total, marcou 9 gols e sofreu 4 nas cinco partidas.


Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Iraque e Noruega não estão disponíveis na base de informações fornecida para esta partida. Esta é, portanto, uma partida sem histórico registrado entre as duas seleções nos últimos anos.


Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, o Iraque ocupa a segunda posição e a Noruega está em terceiro lugar na tabela, de acordo com os dados disponíveis.



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