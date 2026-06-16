



Copa do Mundo - I Boston Stadium





Como assistir Iraque x Noruega online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a Caze TV transmite Iraque x Noruega ao vivo pela Copa do Mundo 2026. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Graham Arnold ainda não confirmou o time titular do Iraque para a estreia na Copa do Mundo. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos no elenco iraquiano até o momento. As escalações serão atualizadas conforme novas informações forem divulgadas antes do apito inicial.

No lado norueguês, Staale Solbakken também não divulgou o time provável. Da mesma forma, não constam lesões ou suspensões confirmadas no grupo escandinavo. Mais detalhes serão adicionados à medida que a comissão técnica se pronunciar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Iraque chega ao Mundial com um retrospecto recente irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A seleção venceu Bolívia por 2 a 1 nas eliminatórias da repescagem e bateu Andorra por 1 a 0 em amistoso, mas perdeu para a Venezuela por 2 a 0 no teste mais recente, em 10 de junho. Ao todo, o Iraque marcou 5 gols e sofreu 5 nos últimos cinco compromissos.

A Noruega apresenta desempenho mais consistente no mesmo período: duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais expressivo foi a goleada sobre a Suécia por 3 a 1, em amistoso realizado em 1º de junho. A seleção escandinava também venceu a Itália por 4 a 1 nas eliminatórias europeias, em novembro de 2025, e não perdeu nenhum jogo por mais de um gol de diferença neste ciclo. No total, marcou 9 gols e sofreu 4 nas cinco partidas.





Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Iraque e Noruega não estão disponíveis na base de informações fornecida para esta partida. Esta é, portanto, uma partida sem histórico registrado entre as duas seleções nos últimos anos.





Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, o Iraque ocupa a segunda posição e a Noruega está em terceiro lugar na tabela, de acordo com os dados disponíveis.









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