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Inter de Milão x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
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Saiba onde vai passar o jogo entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Como assistir Inter de Milão x Shakhtar Donetsk online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Shakhtar Donetsk

Técnico

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu deve escalar a Inter com Josep Martinez; Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. O clube confirma as ausências de Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones e Lautaro Martinez por lesão.

No Shakhtar, Arda Turan deve utilizar Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique; Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko; Pedrinho e Kaua Elias. Marlon Santos está fora por lesão.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

ROM
E2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SHK

SHK - Sequência

CHO
V2-0
LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Inter chega a este jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 11 gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi a virada sobre o Bologna por 3 a 1 no Campeonato Italiano, precedida pela derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Liga dos Campeões. Antes do tropeço europeu, os Nerazzurri haviam goleado o Parma por 3 a 0 na liga.

O Shakhtar vive fase oposta: cinco vitórias em cinco jogos, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe venceu o FC Kolos Kovalivka por 2 a 1 no último fim de semana, três dias após bater o AEK Athens por 3 a 1 na Liga dos Campeões. Os ucranianos registraram dois jogos sem sofrer gols neste período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Inter de MilãoEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga dos Campeões
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
Liga dos Campeões
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Liga Europa
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FJ
7Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2021, quando a Inter venceu o Shakhtar por 2 a 0 em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nos cinco jogos anteriores registrados entre os clubes, a Inter soma uma vitória e o Shakhtar nenhuma, com três empates no período. O resultado mais expressivo da série foi a goleada por 5 a 0 aplicada pela Inter na Liga Europa em agosto de 2020.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela atual da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk ocupa a 14ª posição, enquanto a Inter de Milão está em 31º lugar. Os Nerazzurri precisam de pontos para se afastar da zona de risco e manter vivas as chances de classificação ao mata-mata.

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