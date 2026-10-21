Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Como assistir Inter de Milão x Shakhtar Donetsk online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Cristian Chivu deve escalar a Inter com Josep Martinez; Manuel Akanji, Yann Aurel Bisseck, Alessandro Bastoni; Andy Diouf, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella, Federico Dimarco; Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram. O clube confirma as ausências de Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones e Lautaro Martinez por lesão.

No Shakhtar, Arda Turan deve utilizar Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Mykola Matviyenko, Valeriy Bondar, Pedro Henrique; Alisson Santana, Newerton, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko; Pedrinho e Kaua Elias. Marlon Santos está fora por lesão.

Retrospecto recente

A Inter chega a este jogo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 11 gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi a virada sobre o Bologna por 3 a 1 no Campeonato Italiano, precedida pela derrota por 4 a 3 para o Club Brugge na Liga dos Campeões. Antes do tropeço europeu, os Nerazzurri haviam goleado o Parma por 3 a 0 na liga.

O Shakhtar vive fase oposta: cinco vitórias em cinco jogos, com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe venceu o FC Kolos Kovalivka por 2 a 1 no último fim de semana, três dias após bater o AEK Athens por 3 a 1 na Liga dos Campeões. Os ucranianos registraram dois jogos sem sofrer gols neste período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em novembro de 2021, quando a Inter venceu o Shakhtar por 2 a 0 em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nos cinco jogos anteriores registrados entre os clubes, a Inter soma uma vitória e o Shakhtar nenhuma, com três empates no período. O resultado mais expressivo da série foi a goleada por 5 a 0 aplicada pela Inter na Liga Europa em agosto de 2020.

Classificação

Na tabela atual da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk ocupa a 14ª posição, enquanto a Inter de Milão está em 31º lugar. Os Nerazzurri precisam de pontos para se afastar da zona de risco e manter vivas as chances de classificação ao mata-mata.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.