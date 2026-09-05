Campeonato Italiano - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Como assistir Inter de Milão x Napoli online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

A Inter não tem lesionados nem suspensos confirmados para este jogo. O provável time de Cristian Chivu tem: Josep Martinez; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Benjamin Pavard; Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Piotr Zielinski; Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito.

O Napoli chega a Milão com quatro desfalques. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane Nascimento estão lesionados, enquanto Scott McTominay também está fora após passar por uma operação cardíaca — o retorno do escocês pode ser mais longo do que o previsto. O provável XI de Massimiliano Allegri tem: Alex Meret; Leonardo Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne; Matteo Politano, Rasmus Hoejlund e Alisson Santos. Atualizações adicionais serão acrescentadas conforme o horário do jogo se aproximar.

Retrospecto recente

A Inter vem em grande fase: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Em termos de campeonato, os nerazzurri venceram as duas rodadas disputadas — 4 a 1 sobre o Monza em casa e 1 a 0 fora contra o Cagliari — sem sofrer gols no Campeonato Italiano. O único ponto perdido foi o empate em 1 a 1 contra o Milan em amistoso de pré-temporada.

O Napoli tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente a que mais preocupa: 2 a 1 em casa para o Como na segunda rodada. Antes disso, a equipe havia goleado o Aris Thessaloniki por 6 a 2 em amistoso e vencido o Genoa por 2 a 0 na estreia do campeonato. No total dos cinco jogos, o Napoli marcou 12 gols e sofreu sete, com a fragilidade defensiva sendo o ponto de atenção.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Giuseppe Meazza, em 11 de janeiro de 2026, pela Serie A. Antes disso, o Napoli havia vencido a Inter por 3 a 1 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros pelo Campeonato Italiano, o Napoli soma duas vitórias, a Inter uma, e dois jogos terminaram empatados — todos os cinco tiveram gols dos dois lados.

Classificação

Na tabela da Serie A, a Inter ocupa a segunda posição, enquanto o Napoli aparece em décimo lugar após as duas primeiras rodadas da temporada 2026/27.

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