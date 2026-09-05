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Campeonato Italiano
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Inter de Milão x Napoli: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Italiano

Inter de Milão x Napoli
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Napoli
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Saiba onde vai passar o jogo entre Inter de Milão e Napoli, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Campeonato Italiano - Rodada 3
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Napoli

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji28B. Pavard23N. Barella17A. Diouf20H. Calhanoglu32F. Dimarco7P. Zielinski10L. Martinez94F. Esposito1A. Meret37L. Spinazzola22G. Di Lorenzo13A. Rrahmani16R. Marin99A. Zambo Anguissa68S. Lobotka11K. De Bruyne21M. Politano19R. Hoejlund27A. Santos
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Napoli

Técnico

  • C. Chivu
  • M. Allegri

A Inter não tem lesionados nem suspensos confirmados para este jogo. O provável time de Cristian Chivu tem: Josep Martinez; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Benjamin Pavard; Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco; Piotr Zielinski; Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito.

O Napoli chega a Milão com quatro desfalques. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane Nascimento estão lesionados, enquanto Scott McTominay também está fora após passar por uma operação cardíaca — o retorno do escocês pode ser mais longo do que o previsto. O provável XI de Massimiliano Allegri tem: Alex Meret; Leonardo Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin; Andre-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne; Matteo Politano, Rasmus Hoejlund e Alisson Santos. Atualizações adicionais serão acrescentadas conforme o horário do jogo se aproximar.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

MIL
E1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NAP

NAP - Sequência

OSA
V2-1
CEL
E1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Inter vem em grande fase: quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Em termos de campeonato, os nerazzurri venceram as duas rodadas disputadas — 4 a 1 sobre o Monza em casa e 1 a 0 fora contra o Cagliari — sem sofrer gols no Campeonato Italiano. O único ponto perdido foi o empate em 1 a 1 contra o Milan em amistoso de pré-temporada.

O Napoli tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi justamente a que mais preocupa: 2 a 1 em casa para o Como na segunda rodada. Antes disso, a equipe havia goleado o Aris Thessaloniki por 6 a 2 em amistoso e vencido o Genoa por 2 a 0 na estreia do campeonato. No total dos cinco jogos, o Napoli marcou 12 gols e sofreu sete, com a fragilidade defensiva sendo o ponto de atenção.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Inter de MilãoEmpateNapoli
0
4
1
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Giuseppe Meazza, em 11 de janeiro de 2026, pela Serie A. Antes disso, o Napoli havia vencido a Inter por 3 a 1 em casa, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros pelo Campeonato Italiano, o Napoli soma duas vitórias, a Inter uma, e dois jogos terminaram empatados — todos os cinco tiveram gols dos dois lados.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ComoComoCOM
321073+47
V
V
E
2
RomaRomaROM
220080+86
V
V
3
Inter de MilãoInter de MilãoINT
220051+46
V
V
4
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
5
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
6
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
7
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
8
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
E
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
D
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
D
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
D
12
CagliariCagliariCGL
21011103
D
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
D
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
D
D
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
D
D
16
ParmaParmaPAR
200203-30
D
D
17
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
200237-40
D
D
18
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
D
D
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
D
D
D
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na tabela da Serie A, a Inter ocupa a segunda posição, enquanto o Napoli aparece em décimo lugar após as duas primeiras rodadas da temporada 2026/27.

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