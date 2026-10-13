Como assistir Inter de Milão x Club Brugge online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Escalações de Inter de Milão x Club Brugge
Time titular
Reservas
Técnico
- C. Chivu
- I. Leko
Para o Inter, Cristian Chivu deve escalar: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Curtis Jones e John Stones estão fora por lesão e não participam desta partida.
No Club Brugge, Ivan Leko deve utilizar Yann Sommer no gol, com Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Han-Beom Lee na defesa. Hugo Vetlesen, Freddie Potts e Hans Vanaken formam o meio-campo, enquanto Jan Virgili, Carlos Forbs e Nicolo Tresoldi lideram o ataque. Joel Ordonez está indisponível por lesão.
Retrospecto recente
O Inter registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Parma no Campeonato Italiano, e o clube também goleou o Udinese por 5 a 3 nesse período. A única derrota veio contra o Real Madrid na Champions League, por 2 a 1. Ao todo, o Inter marcou 13 gols e sofreu oito nas cinco partidas.
O Club Brugge venceu quatro dos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o RAAL La Louviere fora de casa no Campeonato Belga, e o clube também bateu o Genk por 3 a 0 e o Royal Antwerp por 3 a 1. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Aston Villa na estreia da Champions League. Nos cinco jogos, o Brugge marcou nove gols e sofreu seis.
Últimos confrontos diretos
Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Inter de Milão e Club Brugge. As informações serão atualizadas conforme disponíveis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|2
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|+4
|4
E
V
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
E
V
|4
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
V
|5
|2
|1
|0
|1
|5
|1
|+4
|3
D
V
|6
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
V
|7
|2
|1
|0
|1
|4
|1
|+3
|3
D
V
|8
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
V
|9
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
V
|10
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|11
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
V
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|14
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
V
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
V
|16
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
V
D
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
D
V
|19
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
V
D
|20
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
V
D
|21
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
E
E
|22
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|23
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|24
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
E
|25
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|26
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
E
D
|27
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
E
D
|28
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
E
D
|29
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
E
D
|30
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D
|31
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
D
D
|32
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
D
|33
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
D
D
|34
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
D
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
D
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
D
Na tabela da Champions League, o Inter de Milão ocupa a 25ª posição, enquanto o Club Brugge está em 22º lugar. Ambas as equipes buscam pontos para melhorar sua classificação na fase de liga.
Como assistir de qualquer lugar com VPN
Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.