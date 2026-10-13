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Liga dos Campeões
team-logoInter de Milão
Giuseppe Meazza
team-logoClub Brugge
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Inter de Milão x Club Brugge: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Inter de Milão x Club Brugge
Inter de Milão
Club Brugge
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Inter de Milão e Club Brugge, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Giuseppe Meazza

Como assistir Inter de Milão x Club Brugge online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Inter de Milão x Club Brugge

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
page.match.formation.title
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
4-5-1
J. MartinezJ. MartinezY. BisseckY. BisseckM. AkanjiM. AkanjiA. BastoniA. BastoniF. DimarcoF. DimarcoP. ZielinskiP. ZielinskiA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluM. ThuramM. ThuramL. MartinezL. MartinezY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysK. SabbeK. SabbeB. MecheleB. MecheleJ. SpileersJ. SpileersC. ForbsC. ForbsF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenJ. VirgiliJ. VirgiliH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Club Brugge

Reservas

Técnico

  • C. Chivu
  • I. Leko

Para o Inter, Cristian Chivu deve escalar: Josep Martinez; Yann Aurel Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco; Aleksandar Stankovic, Piotr Zielinski, Andy Diouf; Nicolo Barella; Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Curtis Jones e John Stones estão fora por lesão e não participam desta partida.

No Club Brugge, Ivan Leko deve utilizar Yann Sommer no gol, com Joaquin Seys, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele e Han-Beom Lee na defesa. Hugo Vetlesen, Freddie Potts e Hans Vanaken formam o meio-campo, enquanto Jan Virgili, Carlos Forbs e Nicolo Tresoldi lideram o ataque. Joel Ordonez está indisponível por lesão.

Retrospecto recente

INT

INT - Sequência

RMA
D2-1
UDI
V5-3
ROM
E2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CLB

CLB - Sequência

LOM
V0-1
AVL
D2-3
ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
Gol marcado (sofrido)
13/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Inter registra quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Parma no Campeonato Italiano, e o clube também goleou o Udinese por 5 a 3 nesse período. A única derrota veio contra o Real Madrid na Champions League, por 2 a 1. Ao todo, o Inter marcou 13 gols e sofreu oito nas cinco partidas.

O Club Brugge venceu quatro dos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre o RAAL La Louviere fora de casa no Campeonato Belga, e o clube também bateu o Genk por 3 a 0 e o Royal Antwerp por 3 a 1. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Aston Villa na estreia da Champions League. Nos cinco jogos, o Brugge marcou nove gols e sofreu seis.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Inter de Milão e Club Brugge. As informações serão atualizadas conforme disponíveis.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
NapoliNapoliNAP
21011103
V
D
18
LensLensRCL
210134-13
D
V
19
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
20
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
21
PSVPSVPSV
20201102
E
E
22
RomaRomaROM
10101101
E
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
29
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
31
VillarrealVillarrealVIL
200224-20
D
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Champions League, o Inter de Milão ocupa a 25ª posição, enquanto o Club Brugge está em 22º lugar. Ambas as equipes buscam pontos para melhorar sua classificação na fase de liga.

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