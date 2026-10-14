Major League Soccer - Rodada 29 14 de out. de 2026 - 19:30 Nu Stadium

Como assistir Inter Miami CF x New York City FC online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Inter Miami é comandado por Kily Gonzalez, mas nenhuma escalação provável, lesão ou suspensão foi confirmada antes da partida. Atualizações do elenco são esperadas mais perto do apito inicial.

O New York City FC chega ao jogo sob o comando de Pascal Jansen, também sem informações disponíveis sobre desfalques ou relacionados. A lista de jogadores será atualizada conforme novas informações surgirem.

Retrospecto recente

O Inter Miami chega embalado, com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi a goleada de 4 a 0 sobre o DC United, e o time também venceu o Cruz Azul por 2 a 0 na Campeones Cup. A única derrota nesse período veio contra o Columbus Crew, por 2 a 1. No total, o Miami marcou dez gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

O NYCFC tem números bem menos animadores. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos na MLS, com uma vitória, um empate e três derrotas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Chicago Fire, e o time também cedeu gols para o Red Bull New York e o New England Revolution nesse período. O único triunfo foi fora de casa, diante do Real Salt Lake, por 2 a 0.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o NYCFC recebeu o Miami em casa e saiu derrotado por 3 a 2. Nos últimos cinco duelos diretos, o Inter Miami tem amplo domínio: foram três vitórias dos visitantes de hoje, um empate e uma derrota. O NYCFC não conseguiu superar o rival em nenhum dos últimos quatro encontros.

Classificação

O Inter Miami ocupa a segunda colocação da Conferência Leste, posição que o coloca entre os principais candidatos a uma vaga de destaque nos playoffs. O NYCFC está em décimo lugar, fora da zona de classificação, e precisa urgentemente de pontos para não ver a pós-temporada escapar de vez.

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