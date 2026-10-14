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Inter Miami CF x New York City FC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Major League Soccer

Inter Miami CF x New York City FC
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Saiba onde vai passar o jogo entre Inter Miami CF e New York City FC, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Inter Miami CF x New York City FC

Técnico

  • K. Gonzalez

O Inter Miami é comandado por Kily Gonzalez, mas nenhuma escalação provável, lesão ou suspensão foi confirmada antes da partida. Atualizações do elenco são esperadas mais perto do apito inicial.

O New York City FC chega ao jogo sob o comando de Pascal Jansen, também sem informações disponíveis sobre desfalques ou relacionados. A lista de jogadores será atualizada conforme novas informações surgirem.

Retrospecto recente

MIA

MIA - Sequência

NSC
E2-2
CRU
V2-0
SDI
E2-2
COL
D2-1
DCU
V4-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NYC

NYC - Sequência

NER
D1-2
RSL
V0-2
RNY
D0-1
ATL
E2-2
CHI
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Inter Miami chega embalado, com dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi a goleada de 4 a 0 sobre o DC United, e o time também venceu o Cruz Azul por 2 a 0 na Campeones Cup. A única derrota nesse período veio contra o Columbus Crew, por 2 a 1. No total, o Miami marcou dez gols e sofreu quatro nas últimas cinco partidas.

O NYCFC tem números bem menos animadores. O time venceu apenas um dos últimos cinco jogos na MLS, com uma vitória, um empate e três derrotas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Chicago Fire, e o time também cedeu gols para o Red Bull New York e o New England Revolution nesse período. O único triunfo foi fora de casa, diante do Real Salt Lake, por 2 a 0.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Inter Miami CFEmpateNew York City FC
3
2
0
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
3
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
5
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
FJ
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
0
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
4
FJ
Major League Soccer
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
2
New York City FC badge
New York City FC
NYC
2
FJ
Major League Soccer
New York City FC badge
New York City FC
NYC
1
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
FJ
15Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2026, quando o NYCFC recebeu o Miami em casa e saiu derrotado por 3 a 2. Nos últimos cinco duelos diretos, o Inter Miami tem amplo domínio: foram três vitórias dos visitantes de hoje, um empate e uma derrota. O NYCFC não conseguiu superar o rival em nenhum dos últimos quatro encontros.

Classificação

Leste

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Nashville SCNashville SCNSC
2819635922+3763
V
V
V
E
D
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
28131056850+1849
V
D
E
E
E
3
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
2814685140+1148
V
V
V
D
D
4
New England RevolutionNew England RevolutionNER
28144104539+646
D
D
V
V
V
5
Charlotte FCCharlotte FCCLT
2813785040+1046
V
D
V
E
V
6
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
28126105645+1142
V
V
V
V
V
7
Orlando CityOrlando CityORL
28114135166-1537
V
D
D
V
V
8
Red Bull New YorkRed Bull New YorkRNY
28106123852-1436
V
D
V
V
D
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
279995865-736
V
D
E
E
D
10
New York City FCNew York City FCNYC
2889114238+433
D
E
D
V
D
11
Toronto FCToronto FCTFC
28711104152-1132
V
D
D
D
V
12
DC UnitedDC UnitedDCU
2761293446-1230
D
E
D
E
V
13
Columbus CrewColumbus CrewCOL
2885154146-529
D
V
V
D
D
14
Atlanta UnitedAtlanta UnitedATL
2876153348-1527
D
E
V
E
D
15
CF MontrealCF MontrealMTL
2866163556-2124
D
V
D
D
D
Championship Eastern Conference Playoff
CONCACAF Champions League

O Inter Miami ocupa a segunda colocação da Conferência Leste, posição que o coloca entre os principais candidatos a uma vaga de destaque nos playoffs. O NYCFC está em décimo lugar, fora da zona de classificação, e precisa urgentemente de pontos para não ver a pós-temporada escapar de vez.

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