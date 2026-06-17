



Copa do Mundo - L Dallas Stadium





Como assistir Inglaterra x Croácia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Inglaterra e Croácia pela Copa do Mundo 2026 tem transmissão confirmada em diversas plataformas no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





A seleção inglesa é comandada por Thomas Tuchel, mas a comissão técnica ainda não divulgou o provável time titular nem confirmou lesionados ou suspensos para a estreia. Atualizações serão acrescentadas conforme novas informações forem disponibilizadas.

Na Croácia, Zlatko Dalic também não confirmou o time que vai a campo. Não há registros de desfalques por lesão ou suspensão no momento. A lista de relacionados e o provável onze titular serão atualizados antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Inglaterra chega à Copa do Mundo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os ingleses venceram Costa Rica por 3 a 0 e Nova Zelândia por 1 a 0 em amistosos de preparação em junho, mas sofreram uma derrota para o Japão por 1 a 0 em março. No total, a seleção marcou sete gols e sofreu três nesse período.

A Croácia soma três vitórias e duas derrotas nos cinco jogos mais recentes. A última partida foi uma vitória sobre a Eslovênia por 2 a 1 em amistoso, mas os croatas perderam para a Bélgica por 2 a 0 e foram goleados pelo Brasil por 3 a 1 em abril. A equipe de Dalic marcou nove gols e sofreu sete nesse recorte.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções foi na fase de grupos da Eurocopa 2021, com vitória inglesa por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos entre elas, a Inglaterra venceu três vezes, a Croácia venceu uma e houve um empate. O duelo mais marcante do período foi a semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando a Croácia eliminou a Inglaterra por 2 a 1.





Classificação

No grupo da Copa do Mundo 2026, a Croácia ocupa a primeira posição, enquanto a Inglaterra aparece em segundo lugar na tabela.









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