



Copa do Mundo - Semifinal Atlanta Stadium





Como assistir Inglaterra x Argentina online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A semifinal entre Inglaterra e Argentina terá transmissão em TV aberta e por assinatura no Brasil. Veja abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Do lado da Inglaterra, Thomas Tuchel tem Jordan Henderson fora por lesão e não poderá contar com Jarell Quansah, suspenso. O provável time inglês tem: Jordan Pickford; John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Ezri Konsa; Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Bukayo Saka; Harry Kane.

A Argentina não registra lesionados nem suspensos no elenco. Lionel Scaloni deve manter a formação que venceu a Suíça, com: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Enzo Fernandez; Lionel Messi, Julian Alvarez. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças mais próximas do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões 14 J. Henderson

26 J. Quansah Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Inglaterra chega à semifinal com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Copa do Mundo, registrando um retrospecto de 4V-1E-0D. A seleção inglesa marcou oito gols e sofreu quatro nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 2 sobre a Noruega nas quartas de final, em 11 de julho. Antes disso, os ingleses também venceram o México por 2 a 3, em confronto disputado em 6 de julho.

A Argentina é a equipe mais consistente do torneio, com cinco vitórias em cinco partidas — 5V-0E-0D. A Albiceleste marcou 12 gols e sofreu seis nesse intervalo. A última atuação foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, em 12 de julho. Em 7 de julho, a equipe de Scaloni superou o Egito por 3 a 2, confirmando o padrão ofensivo que tem marcado sua campanha.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas seleções é bastante limitado em número de partidas. O confronto mais recente ocorreu em novembro de 2005, em um amistoso em que a Inglaterra venceu a Argentina por 3 a 2. Antes disso, em junho de 2002, as equipes se encontraram na Copa do Mundo, com triunfo inglês por 1 a 0. O único empate no conjunto de dados disponível foi um 0 a 0 em amistoso disputado em fevereiro de 2000, quando a Inglaterra recebeu a Argentina. Nos três jogos registrados, a Inglaterra venceu duas vezes e uma terminou empatada.





Classificação

Na chave J da Copa do Mundo, a Argentina terminou a fase de grupos na primeira colocação. Na chave L, a Inglaterra também encerrou a fase inicial na liderança.









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