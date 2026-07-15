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Inglaterra x Argentina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

Inglaterra x Argentina
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Saiba onde vai passar o jogo entre Inglaterra e Argentina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Inglaterra x Argentina online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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A semifinal entre Inglaterra e Argentina terá transmissão em TV aberta e por assinatura no Brasil. Veja abaixo os canais e serviços de streaming disponíveis para acompanhar o jogo ao vivo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Inglaterra x Argentina

4-2-3-1
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Formação
Argentina crest
Argentina
ARG
4-1-3-2
1J. Pickford5J. Stones6M. Guehi3N. O'Reilly2E. Konsa10J. Bellingham4D. Rice8E. Anderson18A. Gordon7B. Saka9H. Kane23E. Martinez26N. Molina13C. Romero6L. Martinez3N. Tagliafico20A. Mac Allister5L. Paredes7R. De Paul24E. Fernandez10L. Messi9J. Alvarez
Argentina crest
Argentina
ARG
4-2-3-1
Inglaterra

Time titular

Argentina

Técnico

  • T. Tuchel
  • L. Scaloni

Lesões e suspensões

    Do lado da Inglaterra, Thomas Tuchel tem Jordan Henderson fora por lesão e não poderá contar com Jarell Quansah, suspenso. O provável time inglês tem: Jordan Pickford; John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Ezri Konsa; Jude Bellingham, Declan Rice, Elliot Anderson; Anthony Gordon, Bukayo Saka; Harry Kane.

    A Argentina não registra lesionados nem suspensos no elenco. Lionel Scaloni deve manter a formação que venceu a Suíça, com: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Enzo Fernandez; Lionel Messi, Julian Alvarez. Atualizações serão adicionadas caso haja mudanças mais próximas do início da partida.

    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado


    Retrospecto recente

    ING

    ING - Sequência

    GAN
    E0-0
    PAN
    V0-2
    COD
    V2-1
    MÉX
    V2-3
    NOR
    V1-2
    Gol marcado (sofrido)
    9/4
    Jogos com mais de 2,5 gols
    3/5
    Ambas as equipes marcaram
    3/5
    ARG

    ARG - Sequência

    AUT
    V2-0
    JOR
    V1-3
    CPV
    V3-2
    EGY
    V3-2
    SUÍ
    V3-1
    Gol marcado (sofrido)
    14/6
    Jogos com mais de 2,5 gols
    4/5
    Ambas as equipes marcaram
    4/5

    A Inglaterra chega à semifinal com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Copa do Mundo, registrando um retrospecto de 4V-1E-0D. A seleção inglesa marcou oito gols e sofreu quatro nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 2 sobre a Noruega nas quartas de final, em 11 de julho. Antes disso, os ingleses também venceram o México por 2 a 3, em confronto disputado em 6 de julho.

    A Argentina é a equipe mais consistente do torneio, com cinco vitórias em cinco partidas — 5V-0E-0D. A Albiceleste marcou 12 gols e sofreu seis nesse intervalo. A última atuação foi uma vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, em 12 de julho. Em 7 de julho, a equipe de Scaloni superou o Egito por 3 a 2, confirmando o padrão ofensivo que tem marcado sua campanha.


    Últimos confrontos diretos

    ING

    Outros

    ARG

    2

    Vitórias

    1

    Empate

    0

    4

    Gols feitos

    2
    Jogos com mais de 2.5 gols
    1/3
    Ambos os times marcam
    1/3

    O histórico recente entre as duas seleções é bastante limitado em número de partidas. O confronto mais recente ocorreu em novembro de 2005, em um amistoso em que a Inglaterra venceu a Argentina por 3 a 2. Antes disso, em junho de 2002, as equipes se encontraram na Copa do Mundo, com triunfo inglês por 1 a 0. O único empate no conjunto de dados disponível foi um 0 a 0 em amistoso disputado em fevereiro de 2000, quando a Inglaterra recebeu a Argentina. Nos três jogos registrados, a Inglaterra venceu duas vezes e uma terminou empatada.


    Classificação

    Na chave J da Copa do Mundo, a Argentina terminou a fase de grupos na primeira colocação. Na chave L, a Inglaterra também encerrou a fase inicial na liderança.



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