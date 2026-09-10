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Independiente del Valle x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

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Copa Libertadores - Quartas de final

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Independiente del Valle x Flamengo

Técnico

  • J. Papa

O técnico Joaquin Papa não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Independiente del Valle neste momento. Não há escalação provável divulgada, e as novidades serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Flamengo, Leonardo Jardim também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado até o momento, e as informações serão atualizadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

INV

INV - Sequência

LDN
V2-3
TOL
V3-1
UNI
E2-2
BSC
D2-1
DMA
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FLA

FLA - Sequência

CRU
V2-1
CRU
D2-1
BOT
V3-0
MIR
V2-0
REM
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Independiente del Valle registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o CSD Macara por 3 a 1 na rodada mais recente e também triunfou sobre o Tolima por 3 a 1 na Libertadores. A única derrota no período foi para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1. Ao todo, o time marcou 11 gols e sofreu 8 nas cinco partidas.

O Flamengo soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Remo no Brasileirão, em 6 de setembro. O único tropeço no período foi a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no campeonato nacional. O time marcou 9 gols e cedeu 3 ao longo da sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Independiente del ValleEmpateFlamengo
3
0
2
Recopa
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
0
FJ
Recopa
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
4
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
0
FJ
Copa Libertadores
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
5
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Recopa
Flamengo badge
Flamengo
FLA
3
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
0
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram0/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2023, pela Recopa Sudamericana, com vitória do Flamengo por 1 a 0. Antes disso, o Independiente del Valle venceu o jogo de ida da mesma competição também por 1 a 0. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o Flamengo venceu três vezes contra uma vitória do Independiente del Valle, com um placar agregado de 9 a 6 a favor dos brasileiros.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Independiente del Valle ocupa a primeira posição do seu grupo, assim como o Flamengo no seu respectivo grupo.

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