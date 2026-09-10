Copa Libertadores - Quartas de final 10 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Independiente del Valle x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Joaquin Papa não tem lesionados ou suspensos confirmados para o Independiente del Valle neste momento. Não há escalação provável divulgada, e as novidades serão acrescentadas conforme o jogo se aproxima.

No Flamengo, Leonardo Jardim também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Nenhum time provável foi anunciado até o momento, e as informações serão atualizadas na véspera da partida.

Retrospecto recente

O Independiente del Valle registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o CSD Macara por 3 a 1 na rodada mais recente e também triunfou sobre o Tolima por 3 a 1 na Libertadores. A única derrota no período foi para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1. Ao todo, o time marcou 11 gols e sofreu 8 nas cinco partidas.

O Flamengo soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Remo no Brasileirão, em 6 de setembro. O único tropeço no período foi a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no campeonato nacional. O time marcou 9 gols e cedeu 3 ao longo da sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em março de 2023, pela Recopa Sudamericana, com vitória do Flamengo por 1 a 0. Antes disso, o Independiente del Valle venceu o jogo de ida da mesma competição também por 1 a 0. Nos cinco jogos registrados entre os clubes, o Flamengo venceu três vezes contra uma vitória do Independiente del Valle, com um placar agregado de 9 a 6 a favor dos brasileiros.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Independiente del Valle ocupa a primeira posição do seu grupo, assim como o Flamengo no seu respectivo grupo.

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