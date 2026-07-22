







Como assistir Independiente Medellín x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo









A partida entre Independiente Medellín e Vasco terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





O Independiente Medellín é treinado por Luis Perea, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais informações devem ser disponibilizadas próximo à data do jogo.

No Vasco, Renato Gaúcho também não confirmou a equipe que entrará em campo. Não há registros de lesões ou suspensões divulgados oficialmente. A escalação será atualizada quando o clube se pronunciar.





Retrospecto recente

O Independiente Medellín registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Cucuta na Copa colombiana. Antes disso, o clube empatou em 1 a 1 com o Leones e perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes na Copa Libertadores. O time também venceu o Cusco FC por 3 a 2 no mesmo torneio continental.

O Vasco soma apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, com quatro derrotas no período. O jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vitória no Brasileirão. A única vitória veio contra o Barracas Central por 3 a 0 na Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino sofreu ainda uma derrota pesada por 3 a 0 para o Bragantino e perdeu por 3 a 1 para o Olimpia também na Sul-Americana.





Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Independiente Medellín e Vasco disponíveis para esta análise. O histórico entre os clubes será atualizado conforme os dados forem confirmados.





Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Vasco ocupa a segunda posição em seu grupo. O Independiente Medellín não tem posição registrada na mesma tabela até o momento.









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