Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Copa Sul-Americana
team-logoIndependiente Medellín
team-logoVasco
Assista aqui! Disney+Assista aqui! Zapping
GOAL-e

Independiente Medellín x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Independiente Medellín x Vasco
Independiente Medellín
Vasco
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Independiente Medellín e Vasco, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Independiente Medellín x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui

Zapping

Zapping

Assista aqui

Claro+

Claro+

Assista aqui

Sky+

Sky+

Assista aqui

Vivo Play

Vivo Play

Assista aqui

ESPN

ESPN

Assista aqui


A partida entre Independiente Medellín e Vasco terá transmissão ao vivo no Brasil. Veja abaixo os canais de TV e as plataformas de streaming disponíveis para acompanhar o jogo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Independiente Medellín x Vasco

Independiente Medellín crest
Independiente Medellín
IME
Formação
Vasco crest
Vasco
VAS
Vasco crest
Vasco
VAS

Técnico

  • L. Perea

O Independiente Medellín é treinado por Luis Perea, mas a comissão técnica não divulgou escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento. Mais informações devem ser disponibilizadas próximo à data do jogo.

No Vasco, Renato Gaúcho também não confirmou a equipe que entrará em campo. Não há registros de lesões ou suspensões divulgados oficialmente. A escalação será atualizada quando o clube se pronunciar.


Retrospecto recente

IME

IME - Sequência

ORS
E1-1
CUS
V2-3
EST
D1-0
RIO
E1-1
CUC
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VAS

VAS - Sequência

OLI
D3-1
BGT
D0-3
BAC
V3-0
CAM
D0-1
VIT
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Independiente Medellín registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Cucuta na Copa colombiana. Antes disso, o clube empatou em 1 a 1 com o Leones e perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes na Copa Libertadores. O time também venceu o Cusco FC por 3 a 2 no mesmo torneio continental.

O Vasco soma apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, com quatro derrotas no período. O jogo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vitória no Brasileirão. A única vitória veio contra o Barracas Central por 3 a 0 na Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino sofreu ainda uma derrota pesada por 3 a 0 para o Bragantino e perdeu por 3 a 1 para o Olimpia também na Sul-Americana.


Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre Independiente Medellín e Vasco disponíveis para esta análise. O histórico entre os clubes será atualizado conforme os dados forem confirmados.


Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Vasco ocupa a segunda posição em seu grupo. O Independiente Medellín não tem posição registrada na mesma tabela até o momento.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google