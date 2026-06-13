



Copa do Mundo - C Boston Stadium





Como assistir Haiti x Escócia online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Haiti e Escócia será transmitida ao vivo pela Caze TV. Acesse a transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Sebastien Migne deve escalar o Haiti com Johny Placide no gol, uma linha defensiva formada por Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade e Hannes Delcroix, e um meio-campo que conta com Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques e Ruben Providence. Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot formam o ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados no momento. Do lado escocês, Steve Clarke deverá utilizar Angus Gunn na meta, com Andrew Robertson e Aaron Hickey nas laterais, John Souttar e Grant Hanley no centro da defesa. Scott McTominay, Ben Doak, Lewis Ferguson e Ryan Christie compõem o meio-campo, enquanto Che Adams e Lawrence Shankland lideram o ataque. Também não há baixas confirmadas para os escoceses. Informações adicionais serão acrescentadas conforme se aproxima o apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Haiti chega à Copa do Mundo com um retrospecto recente de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 contra o Peru, em amistoso disputado em 6 de junho. Antes disso, a equipe havia goleado a Nova Zelândia por 4 a 0. No total dos cinco jogos, o Haiti marcou 8 gols e sofreu 4. A Escócia apresenta 3 vitórias e 2 derrotas no mesmo período. O resultado mais recente foi uma goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia, em 6 de junho. Os escoceses também bateram Curaçao por 4 a 1 e venceram a Dinamarca por 4 a 2 nas Eliminatórias Europeias, somando 9 gols marcados e 4 sofridos nos últimos cinco compromissos. A Escócia não perdeu para nenhuma equipe europeia nessa sequência.





Últimos confrontos diretos

Os dados disponíveis não registram histórico de confrontos diretos entre Haiti e Escócia. Este será, portanto, um encontro inédito entre as duas seleções em nível oficial.





Classificação

No Grupo C da Copa do Mundo 2026, o Haiti ocupa a segunda posição, enquanto a Escócia aparece em quarto lugar na tabela.









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