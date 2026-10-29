Liga dos Campeões Feminino - Rodada 3 29 de out. de 2026 - 16:00 Koege Stadion

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Notícias e prováveis escalações

O HB Køge não confirmou o nome do treinador responsável pela equipe para este confronto, e não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Barcelona, Pere Romeu segue no comando da equipe. Até o momento, o clube não divulgou a escalação provável nem confirmou baixas por contusão ou suspensão para o duelo em terras dinamarquesas. Mais detalhes devem ser divulgados nas horas que antecedem o apito inicial.

Retrospecto recente

O HB Køge chega ao jogo com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, somando 14 gols marcados e seis sofridos. A equipe venceu o Kolding IF por 2 a 3 no duelo mais recente, na A-Liga, e registrou seu melhor resultado no período com a goleada por 5 a 1 sobre o Servette na Liga dos Campeões Feminino. Os dois empates consecutivos contra Broendby IF e FC Nordsjaelland antes dessa vitória indicam alguma instabilidade no campeonato local.

O Barcelona soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos, com 18 gols marcados e três sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Granada Femenino, enquanto o placar de 7 a 0 diante do Real Madrid Femenino foi o destaque da sequência. O único tropeço veio na derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad, resultado que quebrou uma série positiva da equipe catalã.

Últimos confrontos diretos

O histórico entre os dois clubes na Liga dos Campeões Feminino pende totalmente para o lado do Barcelona. Os dois únicos confrontos registrados terminaram com vitórias catalãs, incluindo um 5 a 0 quando o Barcelona recebeu o HB Køge em dezembro de 2021. No jogo anterior, disputado em outubro do mesmo ano, o HB Køge jogou em casa e perdeu por 0 a 2. O Barcelona não sofreu gols em nenhum dos dois duelos.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões Feminino, o Barcelona ocupa a segunda posição, o que reforça a condição de candidata ao título da equipe catalã nesta edição. O HB Køge está em oitavo lugar, situação que torna este confronto ainda mais desafiador para as dinamarquesas.

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