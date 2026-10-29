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HB Koege x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões Feminino

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Saiba onde vai passar o jogo entre HB Koege e Barcelona, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de HB Koege x Barcelona

Técnico

O HB Køge não confirmou o nome do treinador responsável pela equipe para este confronto, e não há informações disponíveis sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

No Barcelona, Pere Romeu segue no comando da equipe. Até o momento, o clube não divulgou a escalação provável nem confirmou baixas por contusão ou suspensão para o duelo em terras dinamarquesas. Mais detalhes devem ser divulgados nas horas que antecedem o apito inicial.

Retrospecto recente

HBK

HBK - Sequência

KOL
V4-1
SER
V5-1
FCN
E2-2
BIF
E1-1
KOL
V2-3
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BAR

BAR - Sequência

LOG
V0-2
ROM
V0-6
RMA
V7-0
RSD
D2-1
GDF
V3-0
Gol marcado (sofrido)
19/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O HB Køge chega ao jogo com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, somando 14 gols marcados e seis sofridos. A equipe venceu o Kolding IF por 2 a 3 no duelo mais recente, na A-Liga, e registrou seu melhor resultado no período com a goleada por 5 a 1 sobre o Servette na Liga dos Campeões Feminino. Os dois empates consecutivos contra Broendby IF e FC Nordsjaelland antes dessa vitória indicam alguma instabilidade no campeonato local.

O Barcelona soma quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco compromissos, com 18 gols marcados e três sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Granada Femenino, enquanto o placar de 7 a 0 diante do Real Madrid Femenino foi o destaque da sequência. O único tropeço veio na derrota por 2 a 1 para a Real Sociedad, resultado que quebrou uma série positiva da equipe catalã.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

HB KoegeEmpateBarcelona
0
0
2
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
HB Koege badge
HB Koege
HBK
0
FJ
Liga dos Campeões Feminino
HB Koege badge
HB Koege
HBK
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FJ
0Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram0/2

O histórico entre os dois clubes na Liga dos Campeões Feminino pende totalmente para o lado do Barcelona. Os dois únicos confrontos registrados terminaram com vitórias catalãs, incluindo um 5 a 0 quando o Barcelona recebeu o HB Køge em dezembro de 2021. No jogo anterior, disputado em outubro do mesmo ano, o HB Køge jogou em casa e perdeu por 0 a 2. O Barcelona não sofreu gols em nenhum dos dois duelos.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
4
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
V
V
5
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
V
E
7
InterInterINT
311127-54
D
E
V
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
V
D
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
V
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
12
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
E
E
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
E
D
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
E
D
16
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
D
D
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões Feminino, o Barcelona ocupa a segunda posição, o que reforça a condição de candidata ao título da equipe catalã nesta edição. O HB Køge está em oitavo lugar, situação que torna este confronto ainda mais desafiador para as dinamarquesas.

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