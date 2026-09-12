Brasileirão - Rodada 27 12 de set. de 2026 - 15:00

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Notícias e prováveis escalações

O Grêmio é comandado por Luis Castro para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco tricolor até o momento, e uma provável escalação ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Vasco da Gama chega sob o comando de Pedro Emanuel. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para o elenco visitante nesta fase, e a escalação projetada também não foi anunciada. Fique atento para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Grêmio registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vitória no Brasileirão, mas antes disso o time havia vencido o Internacional por 3 a 1 na Copa do Brasil e o Chapecoense pelo mesmo placar na liga. Ao longo dessas cinco partidas, o Grêmio marcou sete gols e sofreu seis.

O Vasco tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Santa Fe na Copa Sul-Americana, após uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão. Antes disso, o time de Pedro Emanuel bateu o Vitória por 2 a 0 na Copa do Brasil e o Cruzeiro por 3 a 1 na liga. O Vasco somou dez gols marcados e seis sofridos nesse período.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu no Brasileirão em 22 de março de 2026, quando o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1 jogando em seus domínios. Nos últimos cinco confrontos diretos no Brasileirão, o Vasco venceu três vezes e o Grêmio duas, com o histórico mais recente de vitória tricolor datando de novembro de 2025, quando o Grêmio ganhou por 2 a 0 em casa.

Classificação

No Brasileirão Série A, o Grêmio ocupa a 15ª posição, enquanto o Vasco da Gama está em 17º lugar.

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