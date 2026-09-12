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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Vasco

Técnico

  • L. Castro

O Grêmio é comandado por Luis Castro para este confronto. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco tricolor até o momento, e uma provável escalação ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Vasco da Gama chega sob o comando de Pedro Emanuel. Nenhuma lesão ou suspensão foi confirmada para o elenco visitante nesta fase, e a escalação projetada também não foi anunciada. Fique atento para as últimas novidades antes do apito inicial.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

BGT
D1-0
INT
E0-0
CHA
V3-1
INT
V3-1
VIT
D1-0
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VAS

VAS - Sequência

VIT
V1-0
CRU
V3-1
VIT
V0-2
FLU
D1-0
SFE
E0-0
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Grêmio registra duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Vitória no Brasileirão, mas antes disso o time havia vencido o Internacional por 3 a 1 na Copa do Brasil e o Chapecoense pelo mesmo placar na liga. Ao longo dessas cinco partidas, o Grêmio marcou sete gols e sofreu seis.

O Vasco tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi um empate sem gols com o Santa Fe na Copa Sul-Americana, após uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense no Brasileirão. Antes disso, o time de Pedro Emanuel bateu o Vitória por 2 a 0 na Copa do Brasil e o Cruzeiro por 3 a 1 na liga. O Vasco somou dez gols marcados e seis sofridos nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateVasco
2
1
2
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
Vasco badge
Vasco
VAS
0
FJ
Brasileirão
Vasco badge
Vasco
VAS
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu no Brasileirão em 22 de março de 2026, quando o Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1 jogando em seus domínios. Nos últimos cinco confrontos diretos no Brasileirão, o Vasco venceu três vezes e o Grêmio duas, com o histórico mais recente de vitória tricolor datando de novembro de 2025, quando o Grêmio ganhou por 2 a 0 em casa.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2616645121+3054
V
V
V
D
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2615834521+2453
E
E
V
D
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2714673928+1148
V
D
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
2612954032+845
V
E
V
V
E
5
BahiaBahiaBAH
26111054032+843
V
V
V
E
E
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2612683837+142
V
D
V
V
V
7
CoritibaCoritibaCOR
27107103436-237
D
D
V
V
E
8
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2510693230+236
D
V
E
V
E
9
BragantinoBragantinoBGT
25105103128+335
D
D
V
E
D
10
São PauloSão PauloSAP
2596103128+333
V
V
D
E
D
11
VitóriaVitóriaVIT
2695122537-1232
V
D
D
V
D
12
CorinthiansCorinthiansCOR
2688102727032
D
D
D
D
V
13
SantosSantosSAN
258893738-132
V
V
E
V
D
14
BotafogoBotafogoBOT
2587103740-331
E
D
D
D
E
15
GrêmioGrêmioGRE
2577112733-628
D
V
D
D
V
16
MirassolMirassolMIR
2677122940-1128
V
D
E
E
D
17
VascoVascoVAS
2567122740-1325
D
V
D
D
E
18
InternacionalInternacionalINT
26510112834-625
D
D
E
E
E
19
RemoRemoREM
2658133043-1323
D
D
D
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2538142750-2317
V
D
V
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão Série A, o Grêmio ocupa a 15ª posição, enquanto o Vasco da Gama está em 17º lugar.

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