







Como assistir Grêmio x Santos online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O canal de TV e a opção de transmissão ao vivo para Grêmio x Santos estão listados abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Luis Castro não teve informações de lesões ou suspensões divulgadas oficialmente pelo Grêmio antes desta partida. Nenhum provável time titular foi confirmado pelo clube. As atualizações serão acrescentadas conforme o departamento de futebol liberar os dados.

No Santos, Cuca também não confirmou desfalques ou escalação provável. O cenário em torno de Neymar permanece indefinido após o diagnóstico de lesão na panturrilha, e o clube ainda não se pronunciou sobre a presença do atacante. Mais informações devem surgir próximo ao horário do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Grêmio somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Palestino na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o tricolor empatou em 1 a 1 com o Bahia e perdeu por 1 a 0 para o Flamengo. As duas vitórias restantes vieram com placar agregado de 6 a 0, incluindo o triunfo por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra na Sul-Americana e o 3 a 0 sobre o Confiança na Copa do Brasil.

O Santos registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo período. O empate mais recente foi o 2 a 2 com o San Lorenzo na Copa Sul-Americana. A derrota por 3 a 0 para o Coritiba no Brasileirão foi o resultado mais negativo da sequência, embora o Santos tenha vencido o mesmo adversário por 2 a 0 na Copa do Brasil dias antes. O time também bateu o Bragantino por 2 a 0 no campeonato e empatou em 1 a 1 com o Recoleta na Sul-Americana. Ao longo dos cinco jogos, o Santos marcou sete gols e sofreu sete.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou em empate por 1 a 1, quando o Santos recebeu o Grêmio no Brasileirão em outubro de 2025. Antes disso, o Grêmio venceu o duelo em Porto Alegre por 1 a 0 em maio do mesmo ano. Nos cinco jogos registrados entre as equipes, o Santos venceu dois, o Grêmio venceu dois e houve um empate, com os gols distribuídos de forma equilibrada ao longo das partidas.





Classificação

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 15ª posição e o Santos está em 16º lugar.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.