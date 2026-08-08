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Grêmio x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Grêmio x São Paulo

4-1-4-1
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Formação
São Paulo crest
São Paulo
SAP
4-2-3-1
1Weverton82Wallace27D. Caito23Marlon6Gustavo Martins19E. Noriega7C. Pavon20M. Villasanti5J. Nardoni77J. Cabral95Carlos Vinicius23Rafael18Wendell54Luis Osorio19Lucas Ramon5R. Arboleda29P. Maia10L. Neves8M. Antonio94Danielzinho11Ferreira9J. Calleri
São Paulo crest
São Paulo
SAP
4-1-4-1
Grêmio

Time titular

São Paulo

Reservas

Técnico

  • L. Castro
  • D. Junior

O técnico do Grêmio, Luis Castro, não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada, e as informações sobre o elenco serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No São Paulo, o treinador Dorival Junior também não tem ausências confirmadas listadas. Nenhuma projeção de time titular foi publicada até agora. Atualizações sobre o elenco são esperadas nas próximas horas.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

BOL
D3-2
FLU
E1-1
BOL
D0-1
MIR
E1-1
MIR
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SAP

SAP - Sequência

BOT
E1-1
BOR
V2-0
REM
D1-0
APR
D1-2
FLA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Grêmio somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol pela Copa do Brasil em 5 de agosto, três dias após um empate em 1 a 1 contra o mesmo adversário. As duas derrotas vieram contra o Bolívar na Copa Sul-Americana, com placares de 0 a 1 e 2 a 3. No total, o Grêmio marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O São Paulo também registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Flamengo no Brasileirão em 26 de julho. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Remo. O único triunfo veio diante do Boston River na Copa Sul-Americana. O São Paulo também marcou seis gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateSão Paulo
2
0
3
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
0
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
FJ
Brasileirão
São Paulo badge
São Paulo
SAP
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0 em casa pelo Brasileirão. Antes disso, o Grêmio havia triunfado por 2 a 0 jogando em seus domínios, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros, cada clube venceu duas vezes, com um resultado equilibrando a série, e gols foram marcados em todas as partidas.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2114523816+2247
V
D
V
V
V
2
FlamengoFlamengoFLA
2011633718+1939
E
E
V
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2111462819+937
E
V
V
V
V
4
FluminenseFluminenseFLU
219753025+534
E
E
E
E
D
5
BahiaBahiaBAH
218852925+432
E
E
E
V
V
6
BragantinoBragantinoBGT
209472620+631
E
E
V
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
218672730-330
V
D
V
E
V
8
BotafogoBotafogoBOT
208573432+229
V
E
V
D
E
9
Atlético-MGAtlético-MGCAM
218582727029
E
V
E
V
D
10
CorinthiansCorinthiansCOR
217862220+229
E
E
V
V
V
11
CoritibaCoritibaCOR
227782528-328
E
D
E
D
D
12
São PauloSão PauloSAP
217592625+126
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
217592231-926
D
D
E
V
D
14
GrêmioGrêmioGRE
216782427-325
V
E
D
D
V
15
MirassolMirassolMIR
206592327-423
V
E
V
D
V
16
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
215792327-422
E
D
D
D
D
18
RemoRemoREM
2257102636-1022
E
D
V
D
V
19
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2118121941-2211
E
E
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento
Última atualização 2026-08-08T23:32:01.000Z

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 17ª posição, enquanto o São Paulo está em 12º lugar.

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