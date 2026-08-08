Brasileirão - Rodada 22 8 de ago. de 2026 - 15:00

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Notícias e prováveis escalações

O técnico do Grêmio, Luis Castro, não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão até o momento. Nenhuma escalação provável foi divulgada, e as informações sobre o elenco serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No São Paulo, o treinador Dorival Junior também não tem ausências confirmadas listadas. Nenhuma projeção de time titular foi publicada até agora. Atualizações sobre o elenco são esperadas nas próximas horas.

Retrospecto recente

O Grêmio somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol pela Copa do Brasil em 5 de agosto, três dias após um empate em 1 a 1 contra o mesmo adversário. As duas derrotas vieram contra o Bolívar na Copa Sul-Americana, com placares de 0 a 1 e 2 a 3. No total, o Grêmio marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O São Paulo também registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Flamengo no Brasileirão em 26 de julho. Antes disso, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense e sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Remo. O único triunfo veio diante do Boston River na Copa Sul-Americana. O São Paulo também marcou seis gols e sofreu cinco nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi em fevereiro de 2026, quando o São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 0 em casa pelo Brasileirão. Antes disso, o Grêmio havia triunfado por 2 a 0 jogando em seus domínios, em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros, cada clube venceu duas vezes, com um resultado equilibrando a série, e gols foram marcados em todas as partidas.

Classificação

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 17ª posição, enquanto o São Paulo está em 12º lugar.

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