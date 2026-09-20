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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Palmeiras

Técnico

  • R. Gaucho

Luis Castro não tem confirmações de lesões ou suspensões no elenco do Grêmio para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube, e as atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário da partida.

Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas no Palmeiras. Sem suspensões ou lesionados listados até o momento, a expectativa é que o treinador mantenha a base que vem sendo utilizada nas últimas partidas. Informações adicionais serão incluídas à medida que forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

CHA
V3-1
INT
V3-1
VIT
D1-0
VAS
D1-2
BOT
D3-2
Gol marcado (sofrido)
9/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SEP

SEP - Sequência

SAN
E0-0
BOT
E0-0
UNI
V1-0
SAP
V2-0
UNI
V3-2
Gol marcado (sofrido)
5/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Grêmio soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, tendo perdido os três mais recentes. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Botafogo pelo Brasileirão, e o time também cedeu 1 a 2 para o Vasco. As únicas vitórias no período foram sobre o Internacional (3 a 1) na Copa do Brasil e sobre o Chapecoense (3 a 1) no campeonato. Ao todo, o Grêmio marcou dez gols e sofreu oito nesse intervalo.

O Palmeiras, por sua vez, apresenta desempenho oposto: três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A vitória mais recente foi por 3 a 2 sobre o LDU Quito pela Copa Libertadores, e o time também bateu o São Paulo por 2 a 0 no Brasileirão. Nos cinco jogos, o Palmeiras marcou seis gols e não foi vazado em dois dos compromissos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpatePalmeiras
1
1
3
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 como mandante. Nos últimos cinco jogos entre os dois clubes na competição, o Palmeiras venceu três vezes contra duas vitórias do Grêmio, com o time gaúcho tendo conquistado seu triunfo mais recente em novembro de 2025, quando venceu por 3 a 2 em casa.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2717645322+3157
V
V
V
V
D
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2716834721+2656
V
E
E
V
D
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2713774131+1046
E
D
E
V
E
4
BahiaBahiaBAH
27121054233+946
V
V
V
V
E
5
FluminenseFluminenseFLU
2712964135+645
D
V
E
V
V
6
CruzeiroCruzeiroCRU
2712693939042
D
V
D
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2711793632+440
E
V
D
V
E
8
SantosSantosSAN
2710894140+138
V
V
V
V
E
9
CoritibaCoritibaCOR
28108103743-638
D
E
D
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
26106103229+336
E
D
D
V
E
11
São PauloSão PauloSAP
27106113230+236
V
D
V
V
D
12
BotafogoBotafogoBOT
2898114145-435
D
V
E
E
D
13
VitóriaVitóriaVIT
2796122739-1233
E
V
D
D
V
14
CorinthiansCorinthiansCOR
2788112829-132
D
D
D
D
D
15
MirassolMirassolMIR
2888123342-932
V
E
V
D
E
16
VascoVascoVAS
2787123441-731
V
V
D
V
D
17
GrêmioGrêmioGRE
2777133038-828
D
D
D
V
D
18
InternacionalInternacionalINT
28610123036-628
D
V
D
D
E
19
RemoRemoREM
2858153247-1523
D
D
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2739152953-2418
E
D
V
D
V
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, brigando diretamente pelo título. O Grêmio está na 16ª posição, zona de rebaixamento, o que transforma este jogo em uma obrigação de resultado para o time da casa.

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