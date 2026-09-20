Brasileirão - Rodada 28 20 de set. de 2026 - 10:00

Como assistir Grêmio x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Luis Castro não tem confirmações de lesões ou suspensões no elenco do Grêmio para este confronto. Nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube, e as atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário da partida.

Abel Ferreira também não tem baixas confirmadas no Palmeiras. Sem suspensões ou lesionados listados até o momento, a expectativa é que o treinador mantenha a base que vem sendo utilizada nas últimas partidas. Informações adicionais serão incluídas à medida que forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Grêmio soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, tendo perdido os três mais recentes. A derrota mais recente foi por 3 a 2 para o Botafogo pelo Brasileirão, e o time também cedeu 1 a 2 para o Vasco. As únicas vitórias no período foram sobre o Internacional (3 a 1) na Copa do Brasil e sobre o Chapecoense (3 a 1) no campeonato. Ao todo, o Grêmio marcou dez gols e sofreu oito nesse intervalo.

O Palmeiras, por sua vez, apresenta desempenho oposto: três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, sem nenhuma derrota. A vitória mais recente foi por 3 a 2 sobre o LDU Quito pela Copa Libertadores, e o time também bateu o São Paulo por 2 a 0 no Brasileirão. Nos cinco jogos, o Palmeiras marcou seis gols e não foi vazado em dois dos compromissos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Palmeiras por 2 a 1 como mandante. Nos últimos cinco jogos entre os dois clubes na competição, o Palmeiras venceu três vezes contra duas vitórias do Grêmio, com o time gaúcho tendo conquistado seu triunfo mais recente em novembro de 2025, quando venceu por 3 a 2 em casa.

Classificação

No Brasileirão, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, brigando diretamente pelo título. O Grêmio está na 16ª posição, zona de rebaixamento, o que transforma este jogo em uma obrigação de resultado para o time da casa.

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