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Grêmio x Palestino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Grêmio x Palestino
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Palestino
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Grêmio e Palestino, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Grêmio x Palestino online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Grêmio x Palestino pela Copa Sul-Americana estão listados abaixo. O Disney+ detém os direitos de transmissão da partida, sendo possível assistir ao jogo online pela plataforma de streaming.

Se você estiver viajando para fora do Brasil, uma VPN pode permitir o acesso ao serviço de streaming que você já assina normalmente em seu país de origem.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Grêmio x Palestino

Grêmio crest
Grêmio
GRE
Formação
Palestino crest
Palestino
PAL
Palestino crest
Palestino
PAL

Técnico

  • L. Castro

As informações sobre desfalques e escalações confirmadas para Grêmio e Palestino ainda não foram divulgadas pelas equipes. Tanto o time gaúcho quanto os chilenos não têm lesionados ou suspensos confirmados no momento.

A provável escalação de ambas as equipes não foi informada. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

GRE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

PAL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

O Grêmio acumula dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A sequência mais recente inclui um empate por 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão, uma vitória por 3 a 0 sobre o Confiança na Copa do Brasil e uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Antes disso, o Tricolor goleou o Deportivo Riestra por 3 a 0 na própria Sul-Americana. O time marcou sete gols e sofreu dois nesse período.

O Palestino chega com um retrospecto de dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A vitória mais expressiva foi a goleada por 5 a 1 sobre o La Serena no Campeonato Chileno. A equipe, porém, perdeu para o Montevideo City Torque por 1 a 0 na Sul-Americana e também caiu diante do Deportes Concepción. O empate sem gols com o próprio Grêmio no confronto direto completa o quadro recente.


Últimos confrontos diretos

GRE

Um

PAL

0

1

Empate

0

0

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes nas últimas temporadas aconteceu em 30 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com o Palestino recebendo o Grêmio em Santiago. A partida terminou empatada em 0 a 0, sem que nenhum dos times conseguisse balançar as redes.


Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Grêmio ocupa a segunda colocação do grupo, enquanto o Palestino aparece na quarta posição. O resultado desta partida pode redefinir o equilíbrio do grupo nas rodadas finais da fase classificatória.



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