







Como assistir Grêmio x Palestino online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O canal de TV e as opções de transmissão ao vivo de Grêmio x Palestino pela Copa Sul-Americana estão listados abaixo. O Disney+ detém os direitos de transmissão da partida, sendo possível assistir ao jogo online pela plataforma de streaming.

Se você estiver viajando para fora do Brasil, uma VPN pode permitir o acesso ao serviço de streaming que você já assina normalmente em seu país de origem.





Notícias e prováveis escalações





As informações sobre desfalques e escalações confirmadas para Grêmio e Palestino ainda não foram divulgadas pelas equipes. Tanto o time gaúcho quanto os chilenos não têm lesionados ou suspensos confirmados no momento.

A provável escalação de ambas as equipes não foi informada. Os dados serão atualizados conforme novas informações forem disponibilizadas antes do início da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Grêmio acumula dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A sequência mais recente inclui um empate por 1 a 1 com o Bahia no Brasileirão, uma vitória por 3 a 0 sobre o Confiança na Copa do Brasil e uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Antes disso, o Tricolor goleou o Deportivo Riestra por 3 a 0 na própria Sul-Americana. O time marcou sete gols e sofreu dois nesse período.

O Palestino chega com um retrospecto de dois triunfos, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A vitória mais expressiva foi a goleada por 5 a 1 sobre o La Serena no Campeonato Chileno. A equipe, porém, perdeu para o Montevideo City Torque por 1 a 0 na Sul-Americana e também caiu diante do Deportes Concepción. O empate sem gols com o próprio Grêmio no confronto direto completa o quadro recente.





Últimos confrontos diretos

GRE Um PAL 0 1 Empate 0 Palestino 0 - 0 Grêmio 0 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes nas últimas temporadas aconteceu em 30 de abril de 2026, pela Copa Sul-Americana, com o Palestino recebendo o Grêmio em Santiago. A partida terminou empatada em 0 a 0, sem que nenhum dos times conseguisse balançar as redes.





Classificação

Na tabela da Copa Sul-Americana, o Grêmio ocupa a segunda colocação do grupo, enquanto o Palestino aparece na quarta posição. O resultado desta partida pode redefinir o equilíbrio do grupo nas rodadas finais da fase classificatória.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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