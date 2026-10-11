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Grêmio x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Grêmio x Internacional
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Saiba onde vai passar o jogo entre Grêmio e Internacional, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Brasileirão - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Internacional

Técnico

  • R. Gaucho

Renato Gaucho não tem confirmações de desfalques por lesão ou suspensão no elenco do Grêmio até o momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Mais informações devem ser adicionadas conforme o clube liberar atualizações antes da partida.

No Internacional, Eduardo Baptista também não tem dados confirmados sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. A situação dos dois elencos será atualizada próximo ao início do jogo.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

VIT
D1-0
VAS
D1-2
BOT
D3-2
SEP
E0-0
REM
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
INT

INT - Sequência

GRE
D3-1
SAN
D2-3
CHA
V1-2
SAP
D1-0
COR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Grêmio soma dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate em 1-1 contra o Remo pelo Brasileirão. Antes disso, o time ficou no 0-0 com o Palmeiras e sofreu três derrotas seguidas, incluindo uma por 3-2 para o Botafogo. Ao longo dessas cinco partidas, o Tricolor marcou sete gols e sofreu sete.

O Internacional chega em momento diferente, com duas vitórias, uma derrota e dois outros resultados negativos nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2-1 sobre o Corinthians no Brasileirão. O Colorado também venceu o Chapecoense por 2-1 fora de casa, mas perdeu para São Paulo e Santos no período. No total, o time marcou oito gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateInternacional
2
3
0
Copa do Brasil
Grêmio badge
Grêmio
GRE
3
Internacional badge
Internacional
INT
1
FJ
Copa do Brasil
Internacional badge
Internacional
INT
0
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Internacional badge
Internacional
INT
0
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Gaúcho
Internacional badge
Internacional
INT
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Gaúcho
Grêmio badge
Grêmio
GRE
3
Internacional badge
Internacional
INT
0
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 3 de setembro de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Grêmio por 3-1. Antes disso, o jogo de ida da mesma fase terminou em 0-0, com o Internacional como mandante. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Grêmio leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Internacional, além de dois empates.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
2918745725+3261
E
V
V
V
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
2917934821+2760
V
E
V
E
E
3
FluminenseFluminenseFLU
2914964836+1251
V
V
D
V
E
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2914874534+1150
E
V
E
D
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2914694440+448
V
V
D
V
D
6
BahiaBahiaBAH
29121074336+746
D
D
V
V
V
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2912893934+544
E
V
E
V
D
8
SantosSantosSAN
2911994543+242
E
V
V
V
V
9
São PauloSão PauloSAP
30116133535039
V
D
D
V
D
10
CoritibaCoritibaCOR
29108113747-1038
D
D
E
D
V
11
BragantinoBragantinoBGT
29107123433+137
E
D
D
E
D
12
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
13
BotafogoBotafogoBOT
2998124247-535
D
D
V
E
E
14
VascoVascoVAS
2998123642-635
E
V
V
V
D
15
MirassolMirassolMIR
2989123443-933
E
V
E
V
D
16
CorinthiansCorinthiansCOR
2988133034-432
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
29710123237-531
V
D
V
D
D
18
GrêmioGrêmioGRE
2979133139-830
E
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2839162957-2818
D
E
D
V
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 18ª posição e o Internacional aparece na 17ª, o que coloca os dois rivais dentro ou na beira da zona de rebaixamento. O clássico desta rodada é, portanto, um duelo direto pela sobrevivência na Série A.

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