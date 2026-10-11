Brasileirão - Rodada 30 11 de out. de 2026 - 16:30

Como assistir Grêmio x Internacional online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Renato Gaucho não tem confirmações de desfalques por lesão ou suspensão no elenco do Grêmio até o momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Mais informações devem ser adicionadas conforme o clube liberar atualizações antes da partida.

No Internacional, Eduardo Baptista também não tem dados confirmados sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. A situação dos dois elencos será atualizada próximo ao início do jogo.

Retrospecto recente

O Grêmio soma dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos, com o resultado mais recente sendo um empate em 1-1 contra o Remo pelo Brasileirão. Antes disso, o time ficou no 0-0 com o Palmeiras e sofreu três derrotas seguidas, incluindo uma por 3-2 para o Botafogo. Ao longo dessas cinco partidas, o Tricolor marcou sete gols e sofreu sete.

O Internacional chega em momento diferente, com duas vitórias, uma derrota e dois outros resultados negativos nos últimos cinco jogos. A vitória mais recente foi por 2-1 sobre o Corinthians no Brasileirão. O Colorado também venceu o Chapecoense por 2-1 fora de casa, mas perdeu para São Paulo e Santos no período. No total, o time marcou oito gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 3 de setembro de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Grêmio por 3-1. Antes disso, o jogo de ida da mesma fase terminou em 0-0, com o Internacional como mandante. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Grêmio leva vantagem com duas vitórias, contra uma do Internacional, além de dois empates.

Classificação

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 18ª posição e o Internacional aparece na 17ª, o que coloca os dois rivais dentro ou na beira da zona de rebaixamento. O clássico desta rodada é, portanto, um duelo direto pela sobrevivência na Série A.

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