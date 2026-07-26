







Como assistir Grêmio x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo no Brasil. As opções de canal de TV e streaming online estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Luis Castro não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos no elenco do Grêmio, e o provável time titular ainda não foi confirmado. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

No Fluminense, Luis Zubeldia também não apresentou lista de desfalques nem escalação projetada até o momento. Mais notícias do elenco carioca serão adicionadas à medida que estiverem disponíveis.





Retrospecto recente

O Grêmio chega para este confronto em má fase. O time gaúcho não venceu nenhuma das últimas quatro partidas, com três derrotas seguidas, incluindo o revés por 3 a 2 para o Bolívar na Copa Sul-Americana e a queda por 2 a 1 diante do Mirassol no Brasileirão. O único resultado positivo nesse período foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Santos, mas ela já parece distante diante do cenário atual.

O Fluminense apresenta um desempenho mais equilibrado nas últimas cinco partidas, com dois triunfos, dois empates e uma derrota. O time carioca venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 e o Bolívar por 2 a 1 na Libertadores, mas não conseguiu passar dos empates contra Bragantino e Cruzeiro no Brasileirão. A derrota por 1 a 0 para o Mirassol é o único resultado negativo do período, o que indica um elenco competitivo, mas que ainda busca consistência no campeonato nacional.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre Grêmio e Fluminense aponta vantagem clara para o time carioca. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Fluminense venceu três, incluindo o confronto mais recente, em janeiro de 2026, quando triunfou por 2 a 1. O Grêmio conseguiu apenas uma vitória nessa série, um 1 a 2 sobre o Flu jogando em Porto Alegre em dezembro de 2025. Os dois times também empataram em 2 a 2 em novembro de 2024, reforçando que os jogos costumam ser disputados, mas com o Fluminense levando a melhor com mais frequência.





Classificação

No Brasileirão, o Grêmio aparece na 16ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense ocupa o quarto lugar, na briga direta pelo topo da tabela. O contraste de situações entre os dois clubes torna este confronto ainda mais significativo para o lado gaúcho.









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