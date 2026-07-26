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Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Grêmio x Fluminense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Grêmio e Fluminense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Grêmio x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Grêmio x Fluminense terá transmissão ao vivo no Brasil. As opções de canal de TV e streaming online estão listadas abaixo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Grêmio x Fluminense

Grêmio crest
Grêmio
GRE
Formação
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Técnico

  • L. Castro

Luis Castro não divulgou informações sobre lesionados ou suspensos no elenco do Grêmio, e o provável time titular ainda não foi confirmado. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

No Fluminense, Luis Zubeldia também não apresentou lista de desfalques nem escalação projetada até o momento. Mais notícias do elenco carioca serão adicionadas à medida que estiverem disponíveis.


Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

SAN
V3-2
CAT
E2-2
COR
D1-3
MIR
D2-1
BOL
D3-2
Gol marcado (sofrido)
9/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FLU

FLU - Sequência

BOL
V2-1
MIR
D1-0
DLG
V3-1
CRU
E1-1
BGT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Grêmio chega para este confronto em má fase. O time gaúcho não venceu nenhuma das últimas quatro partidas, com três derrotas seguidas, incluindo o revés por 3 a 2 para o Bolívar na Copa Sul-Americana e a queda por 2 a 1 diante do Mirassol no Brasileirão. O único resultado positivo nesse período foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Santos, mas ela já parece distante diante do cenário atual.

O Fluminense apresenta um desempenho mais equilibrado nas últimas cinco partidas, com dois triunfos, dois empates e uma derrota. O time carioca venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 1 e o Bolívar por 2 a 1 na Libertadores, mas não conseguiu passar dos empates contra Bragantino e Cruzeiro no Brasileirão. A derrota por 1 a 0 para o Mirassol é o único resultado negativo do período, o que indica um elenco competitivo, mas que ainda busca consistência no campeonato nacional.


Últimos confrontos diretos

GRE

Outros

FLU

0

1

Empate

4

Vitórias

5

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

O histórico recente entre Grêmio e Fluminense aponta vantagem clara para o time carioca. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Fluminense venceu três, incluindo o confronto mais recente, em janeiro de 2026, quando triunfou por 2 a 1. O Grêmio conseguiu apenas uma vitória nessa série, um 1 a 2 sobre o Flu jogando em Porto Alegre em dezembro de 2025. Os dois times também empataram em 2 a 2 em novembro de 2024, reforçando que os jogos costumam ser disputados, mas com o Fluminense levando a melhor com mais frequência.


Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
1913513314+1944
V
V
V
E
E
2
FlamengoFlamengoFLA
1811433516+1937
V
V
D
E
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2011362819+936
V
V
V
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
199552924+532
E
E
D
V
E
5
BragantinoBragantinoBGT
199372620+630
E
V
V
V
D
6
BahiaBahiaBAH
198652824+430
E
V
V
D
E
7
CorinthiansCorinthiansCOR
197662119+227
V
V
V
D
V
8
CruzeiroCruzeiroCRU
197662629-327
V
E
V
E
V
9
BotafogoBotafogoBOT
197573332+126
E
V
D
E
V
10
CoritibaCoritibaCOR
197572527-226
D
D
V
V
E
11
VitóriaVitóriaVIT
197572225-326
E
V
D
V
D
12
São PauloSão PauloSAP
197482422+225
D
D
E
D
D
13
Atlético-MGAtlético-MGCAM
197482324-125
E
V
D
V
E
14
SantosSantosSAN
205782933-422
E
D
V
D
D
15
InternacionalInternacionalINT
205692226-421
D
D
D
D
V
16
GrêmioGrêmioGRE
195682125-421
D
D
V
E
D
17
VascoVascoVAS
205692331-821
E
D
D
D
D
18
MirassolMirassolMIR
195592126-520
E
V
D
V
D
19
RemoRemoREM
194692132-1118
D
V
D
V
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2017121941-2210
E
D
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Grêmio aparece na 16ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense ocupa o quarto lugar, na briga direta pelo topo da tabela. O contraste de situações entre os dois clubes torna este confronto ainda mais significativo para o lado gaúcho.



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