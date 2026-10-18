Brasileirão - Rodada 31 18 de out. de 2026 - 15:00

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Notícias e prováveis escalações

Renato Gaucho não confirmou a escalação do Grêmio e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão divulgadas conforme o clube se manifestar antes da partida.

No Cruzeiro, Artur Jorge também não revelou o time titular. Não há dados confirmados sobre lesionados ou suspensos no elenco visitante. Mais informações devem ser divulgadas próximo ao horário do jogo.

Retrospecto recente

O Grêmio não venceu nenhuma das últimas cinco partidas no Brasileirão, com três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Internacional, e o time também empatou sem gols com o Palmeiras. Nas derrotas, o Tricolor cedeu 3 a 2 para o Botafogo e 1 a 2 para o Vasco. No total desses cinco jogos, o Grêmio marcou sete gols e sofreu oito.

O Cruzeiro tem três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi justamente para o Bragantino por 4 a 2, mas antes disso o time havia vencido o São Paulo por 2 a 0 no Brasileirão e o Vitória por 3 a 1. O Cabuloso marcou nove gols e sofreu dez nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes foi no Brasileirão de abril de 2026, quando o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Cruzeiro leva vantagem, com três vitórias contra uma do Grêmio, além de um empate. O único triunfo gremista nesse recorte veio em novembro de 2025, quando o Tricolor venceu por 1 a 0 em Porto Alegre.

Classificação

No Brasileirão, o Grêmio está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro ocupa o 6º lugar, brigando por uma vaga em competição continental. A distância na tabela diz muito sobre o que cada time tem a ganhar e a perder neste confronto.

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