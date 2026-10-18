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Grêmio x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Cruzeiro

Técnico

  • R. Gaucho

Renato Gaucho não confirmou a escalação do Grêmio e não há informações sobre desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão divulgadas conforme o clube se manifestar antes da partida.

No Cruzeiro, Artur Jorge também não revelou o time titular. Não há dados confirmados sobre lesionados ou suspensos no elenco visitante. Mais informações devem ser divulgadas próximo ao horário do jogo.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

VAS
D1-2
BOT
D3-2
SEP
E0-0
REM
E1-1
INT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CRU

CRU - Sequência

APR
V3-1
SAN
D2-1
VIT
V1-3
SAP
V2-0
BGT
D4-2
Gol marcado (sofrido)
11/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Grêmio não venceu nenhuma das últimas cinco partidas no Brasileirão, com três empates e duas derrotas. O resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com o Internacional, e o time também empatou sem gols com o Palmeiras. Nas derrotas, o Tricolor cedeu 3 a 2 para o Botafogo e 1 a 2 para o Vasco. No total desses cinco jogos, o Grêmio marcou sete gols e sofreu oito.

O Cruzeiro tem três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A derrota mais recente foi justamente para o Bragantino por 4 a 2, mas antes disso o time havia vencido o São Paulo por 2 a 0 no Brasileirão e o Vitória por 3 a 1. O Cabuloso marcou nove gols e sofreu dez nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateCruzeiro
0
1
4
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
4
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
FJ
2Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes foi no Brasileirão de abril de 2026, quando o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Cruzeiro leva vantagem, com três vitórias contra uma do Grêmio, além de um empate. O único triunfo gremista nesse recorte veio em novembro de 2025, quando o Tricolor venceu por 1 a 0 em Porto Alegre.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
3119935422+3266
V
V
V
E
V
2
FlamengoFlamengoFLA
3019745825+3364
V
E
V
V
V
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3115884937+1253
D
V
E
V
E
4
FluminenseFluminenseFLU
3014974837+1151
D
V
V
D
V
5
Atlético-MGAtlético-MGCAM
3114894235+750
V
V
E
V
E
6
BahiaBahiaBAH
30131074436+849
V
D
D
V
V
7
CruzeiroCruzeiroCRU
30146104644+248
D
V
V
D
V
8
São PauloSão PauloSAP
31126133635+142
V
V
D
D
V
9
SantosSantosSAN
30119104645+142
D
E
V
V
V
10
BragantinoBragantinoBGT
30117123835+340
V
E
D
D
E
11
BotafogoBotafogoBOT
31109124448-439
V
E
D
D
V
12
CoritibaCoritibaCOR
31109123849-1139
D
E
D
D
E
13
VitóriaVitóriaVIT
30106143344-1136
D
V
D
E
V
14
MirassolMirassolMIR
3199133644-836
V
D
E
V
E
15
VascoVascoVAS
3098133643-735
D
E
V
V
V
16
CorinthiansCorinthiansCOR
3088143138-732
D
D
D
D
D
17
InternacionalInternacionalINT
31711133340-732
D
E
V
D
V
18
GrêmioGrêmioGRE
30710133240-831
E
E
E
D
D
19
RemoRemoREM
30510153348-1525
E
E
D
D
D
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3039183062-3218
D
D
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Grêmio está na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro ocupa o 6º lugar, brigando por uma vaga em competição continental. A distância na tabela diz muito sobre o que cada time tem a ganhar e a perder neste confronto.

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