







Como assistir Grêmio x Corinthians online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Grêmio x Corinthians estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





Luis Castro não divulgou escalação provável para o Grêmio, e não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco gaúcho. As novidades serão atualizadas conforme o clube se pronunciar antes da partida.

Fernando Diniz também não confirmou o time do Corinthians para este confronto. Não há registro de desfalques por lesão ou suspensão no momento, e nenhuma escalação foi oficializada. As informações serão complementadas à medida que a delegação se aproximar do jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Grêmio soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos, com um aproveitamento que reflete uma equipe em crescimento. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana, em 26 de maio. Antes disso, o time bateu o Santos por 3 a 2 no Brasileirão e venceu o Palestino por 2 a 0 na mesma competição continental. Uma igualdade por 1 a 1 com o Bahia e uma vitória por 3 a 0 sobre o Confiança na Copa do Brasil completam a sequência. No total, o Grêmio marcou nove gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

O Corinthians apresenta um retrospecto mais irregular: duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O jogo mais recente foi a derrota por 0 a 2 para o Platense na Copa Libertadores, em 28 de maio. Antes disso, o time havia vencido o Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão e empatado com o Peñarol por 1 a 1 na mesma competição continental. Uma derrota por 3 a 1 para o Botafogo no campeonato nacional e uma vitória por 1 a 0 sobre o Barra na Copa do Brasil fecham a sequência. O Corinthians anotou quatro gols e cedeu cinco no período.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Corinthians por 2 a 0, em novembro de 2025, quando o time paulista atuou como mandante no Brasileirão. Antes disso, as equipes empataram por 1 a 1 em Porto Alegre, em junho do mesmo ano. Nos outros três duelos registrados no período, o Grêmio venceu o Corinthians por 3 a 0 em dezembro de 2024, e as duas partidas da Copa do Brasil de agosto de 2024 terminaram sem gols. No geral, o Corinthians leva vantagem nos últimos cinco encontros, com duas vitórias contra uma do Grêmio e dois empates.





Classificação

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 14ª posição e o Corinthians está em 15º, com os dois clubes separados por apenas uma colocação na tabela.









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