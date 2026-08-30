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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Chapecoense

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Grêmio
GRE
Formação
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA

Técnico

  • L. Castro

Luis Castro comanda o Grêmio nesta partida. O clube não divulgou lesionados, suspensos nem uma escalação provável até o momento. As informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No lado visitante, Lacerda também não tem desfalques confirmados nem relacionados por suspensão. Nenhuma escalação provável foi divulgada pela Chapecoense. Atualizações serão incluídas à medida que o confronto se aproximar.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

MIR
V1-0
SAP
V2-1
CAM
D3-0
BGT
D1-0
INT
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CHA

CHA - Sequência

CRU
E0-0
CRU
D2-0
COR
D2-1
BAH
E3-3
SAP
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Grêmio soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. A campanha mais recente foi o empate sem gols com o Internacional pela Copa do Brasil. No período, o clube também registrou uma derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG e outra por 1 a 0 para o Bragantino. As duas vitórias vieram contra São Paulo, por 2 a 1 no Brasileirão, e contra o Mirassol, por 1 a 0 na Copa do Brasil.

A Chapecoense tem um aproveitamento irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão. Antes disso, o time empatou em 3 a 3 com o Bahia e perdeu por 2 a 1 para o Coritiba na liga. Na Copa do Brasil, foram duas eliminações diante do Cruzeiro — derrota por 2 a 0 e empate sem gols.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateChapecoense
2
2
1
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
FJ
Série B
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
0
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Série B
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
Brasileirão
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
3
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Chapecoense badge
Chapecoense
CHA
1
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 16 de março de 2026, pelo Brasileirão, com a Chapecoense jogando em casa e o placar terminando em 1 a 1. Antes disso, os clubes se encontraram duas vezes pela Série B de 2022: empate sem gols em julho, quando a Chape mandou o jogo, e vitória da Chapecoense por 1 a 0 em abril, quando o Grêmio era o anfitrião. Nos cinco jogos registrados, o Grêmio tem duas vitórias contra nenhuma da Chapecoense, com dois empates e uma derrota.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PalmeirasPalmeirasSEP
2415634420+2451
V
D
E
V
D
2
FlamengoFlamengoFLA
2313644521+2445
D
V
V
E
E
3
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
2413563422+1244
V
E
V
E
V
4
FluminenseFluminenseFLU
2411853629+741
V
V
E
E
E
5
CruzeiroCruzeiroCRU
2511683536-139
D
V
V
V
V
6
BahiaBahiaBAH
2491053428+637
V
E
E
E
E
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
2410683228+436
V
E
V
E
V
8
BragantinoBragantinoBGT
2410592925+435
D
V
E
D
E
9
CoritibaCoritibaCOR
249783031-134
V
E
V
D
E
10
CorinthiansCorinthiansCOR
248882624+232
D
D
V
E
E
11
São PauloSão PauloSAP
2486102928+130
V
D
E
D
E
12
BotafogoBotafogoBOT
238693737030
D
D
E
V
E
13
VitóriaVitóriaVIT
2585122437-1329
D
D
V
D
D
14
SantosSantosSAN
236893336-326
E
V
D
E
D
15
GrêmioGrêmioGRE
2367102431-725
D
D
V
E
D
16
VascoVascoVAS
2467112739-1225
V
D
D
E
E
17
InternacionalInternacionalINT
2451092428-425
E
E
E
E
D
18
MirassolMirassolMIR
2366112636-1024
E
D
D
V
E
19
RemoRemoREM
2458112839-1123
D
E
E
D
V
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
2328132446-2214
V
E
D
E
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 15ª posição, enquanto a Chapecoense aparece na 20ª colocação, na lanterna da competição.

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