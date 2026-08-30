Brasileirão - Rodada 25 30 de ago. de 2026 - 17:30

Como assistir Grêmio x Chapecoense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Luis Castro comanda o Grêmio nesta partida. O clube não divulgou lesionados, suspensos nem uma escalação provável até o momento. As informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No lado visitante, Lacerda também não tem desfalques confirmados nem relacionados por suspensão. Nenhuma escalação provável foi divulgada pela Chapecoense. Atualizações serão incluídas à medida que o confronto se aproximar.

Retrospecto recente

O Grêmio soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil. A campanha mais recente foi o empate sem gols com o Internacional pela Copa do Brasil. No período, o clube também registrou uma derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG e outra por 1 a 0 para o Bragantino. As duas vitórias vieram contra São Paulo, por 2 a 1 no Brasileirão, e contra o Mirassol, por 1 a 0 na Copa do Brasil.

A Chapecoense tem um aproveitamento irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo no Brasileirão. Antes disso, o time empatou em 3 a 3 com o Bahia e perdeu por 2 a 1 para o Coritiba na liga. Na Copa do Brasil, foram duas eliminações diante do Cruzeiro — derrota por 2 a 0 e empate sem gols.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 16 de março de 2026, pelo Brasileirão, com a Chapecoense jogando em casa e o placar terminando em 1 a 1. Antes disso, os clubes se encontraram duas vezes pela Série B de 2022: empate sem gols em julho, quando a Chape mandou o jogo, e vitória da Chapecoense por 1 a 0 em abril, quando o Grêmio era o anfitrião. Nos cinco jogos registrados, o Grêmio tem duas vitórias contra nenhuma da Chapecoense, com dois empates e uma derrota.

Classificação

No Brasileirão, o Grêmio ocupa a 15ª posição, enquanto a Chapecoense aparece na 20ª colocação, na lanterna da competição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.