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Copa Sul-Americana
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Grêmio x Bolívar: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Sul-Americana

Grêmio x Bolívar
Grêmio
Bolívar
Copa Sul-Americana

Saiba onde vai passar o jogo entre Grêmio e Bolívar, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Sul-Americana - 1/16

Como assistir Grêmio x Bolívar online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Assista aqui

O jogo entre Grêmio e Bolívar pela Copa Sul-Americana pode ser assistido ao vivo pelo Paramount+. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Bolívar

Grêmio crest
Grêmio
GRE
Formação
Bolívar crest
Bolívar
BOL
Bolívar crest
Bolívar
BOL

Técnico

  • L. Castro

O técnico do Grêmio, Luis Castro, não tem confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar dados oficiais antes da partida.

No Bolívar, Vladimir Soria também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão neste momento. Nenhuma escalação provável foi disponibilizada. Acompanhe as atualizações à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

CAT
E2-2
COR
D1-3
MIR
D2-1
BOL
D3-2
FLU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BOL

BOL - Sequência

INR
D1-3
STR
E1-1
GUA
V4-0
GRE
V3-2
RPO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Grêmio soma um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, com apenas um ponto conquistado nesse período. O resultado mais recente foi o empate de 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão em 26 de julho. Antes disso, a derrota por 3 a 2 para o Bolívar na Copa Sul-Americana em 23 de julho e a queda por 2 a 1 para o Mirassol no campeonato nacional completam um ciclo de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O Bolívar tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi o 2 a 1 sobre o Real Potosi em 26 de julho, e a equipe boliviana também venceu o Grêmio por 3 a 2 e goleou o Guabirá por 4 a 0 no Campeonato Boliviano. O único empate foi o 1 a 1 com o The Strongest, e a única derrota veio na Copa Libertadores, com uma goleada sofrida de 3 a 1 para o Independiente Rivadavia. Soria acumula 11 gols marcados nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateBolívar
1
0
2
Copa Sul-Americana
Bolívar badge
Bolívar
BOL
3
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
FJ
Copa Libertadores
Bolívar badge
Bolívar
BOL
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Copa Libertadores
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
Bolívar badge
Bolívar
BOL
0
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O encontro mais recente entre os clubes foi no dia 23 de julho de 2026, quando o Bolívar venceu o Grêmio por 3 a 2 em La Paz, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, as duas equipes só se haviam enfrentado na Copa Libertadores de 2003, com cada time vencendo em seus domínios por 1 a 0. No cômputo geral dos três jogos registrados, cada clube tem uma vitória, com o duelo mais recente favorecendo o Bolívar.

Classificação

Copa Sul-Americana

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Montevideo City TorqueMontevideo City TorqueCAT
6411115+613
E
V
V
D
V
2
GrêmioGrêmioGRE
632183+511
E
V
V
E
V
3
Deportivo RiestraDeportivo RiestraDER
6123410-65
E
D
D
V
D
4
PalestinoPalestinoPAL
603316-53
E
D
D
E
D
Próxima Fase

No Grupo F da Copa Sul-Americana, o Grêmio ocupa atualmente a segunda posição. Os dados de classificação do Bolívar no grupo não estão disponíveis.

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