Copa Sul-Americana - 1/16 30 de jul. de 2026 - 18:00

Como assistir Grêmio x Bolívar online - Canais de TV e transmissões ao vivo

O jogo entre Grêmio e Bolívar pela Copa Sul-Americana pode ser assistido ao vivo pelo Paramount+. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Grêmio, Luis Castro, não tem confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para este jogo, e nenhuma escalação provável foi divulgada. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar dados oficiais antes da partida.

No Bolívar, Vladimir Soria também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão neste momento. Nenhuma escalação provável foi disponibilizada. Acompanhe as atualizações à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Grêmio soma um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, com apenas um ponto conquistado nesse período. O resultado mais recente foi o empate de 1 a 1 com o Fluminense no Brasileirão em 26 de julho. Antes disso, a derrota por 3 a 2 para o Bolívar na Copa Sul-Americana em 23 de julho e a queda por 2 a 1 para o Mirassol no campeonato nacional completam um ciclo de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, o Grêmio somou uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O Bolívar tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi o 2 a 1 sobre o Real Potosi em 26 de julho, e a equipe boliviana também venceu o Grêmio por 3 a 2 e goleou o Guabirá por 4 a 0 no Campeonato Boliviano. O único empate foi o 1 a 1 com o The Strongest, e a única derrota veio na Copa Libertadores, com uma goleada sofrida de 3 a 1 para o Independiente Rivadavia. Soria acumula 11 gols marcados nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os clubes foi no dia 23 de julho de 2026, quando o Bolívar venceu o Grêmio por 3 a 2 em La Paz, pela Copa Sul-Americana. Antes disso, as duas equipes só se haviam enfrentado na Copa Libertadores de 2003, com cada time vencendo em seus domínios por 1 a 0. No cômputo geral dos três jogos registrados, cada clube tem uma vitória, com o duelo mais recente favorecendo o Bolívar.

Classificação

Copa Sul-Americana Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Montevideo City Torque CAT 6 4 1 1 11 5 +6 13 E V V D V 2 Grêmio GRE 6 3 2 1 8 3 +5 11 E V V E V 3 Deportivo Riestra DER 6 1 2 3 4 10 -6 5 E D D V D 4 Palestino PAL 6 0 3 3 1 6 -5 3 E D D E D Próxima Fase

No Grupo F da Copa Sul-Americana, o Grêmio ocupa atualmente a segunda posição. Os dados de classificação do Bolívar no grupo não estão disponíveis.

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