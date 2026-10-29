Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoGrêmio
team-logoAthletico Paranaense
Assista aqui! GloboplayAssista aqui! SporTV
GOAL-e
Com a ajuda da

Grêmio x Athletico Paranaense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão

Grêmio x Athletico Paranaense
Grêmio
Athletico Paranaense
Brasileirão

Saiba onde vai passar o jogo entre Grêmio e Athletico Paranaense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Brasileirão - Rodada 33

Como assistir Grêmio x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Globoplay

Globoplay

Assista aqui

SporTV

SporTV

Assista aqui

Premiere

Premiere

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Grêmio x Athletico Paranaense

Técnico

  • R. Gaucho

Renato Gaucho não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no Grêmio para este confronto. Detalhes sobre o provável time titular serão divulgados conforme as informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Odair Hellmann também não conta com dados definitivos sobre o elenco do Athletico Paranaense neste momento. Atualizações sobre lesões, suspensões e escalação serão adicionadas à medida que a comissão técnica liberar as informações oficiais.

Retrospecto recente

GRE

GRE - Sequência

SEP
E0-0
REM
E1-1
INT
E1-1
CRU
D2-4
COR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
APR

APR - Sequência

BAH
V2-1
CAM
E2-2
CHA
V1-4
SEP
D0-2
VIT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Grêmio chega ao confronto com um retrospecto de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, em 26 de outubro. Antes disso, a equipe sofreu uma derrota pesada de 4 a 2 para o Cruzeiro. Ao longo das cinco partidas, o Grêmio marcou cinco gols e sofreu sete.

O Athletico Paranaense registrou dois triunfos, dois empates e uma derrota no mesmo período. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Vitória, em 24 de outubro. O Furacão também goleou o Chapecoense por 4 a 1 fora de casa, mas perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. No total, o time marcou dez gols e sofreu oito nas últimas cinco rodadas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GrêmioEmpateAthletico Paranaense
3
1
1
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Grêmio badge
Grêmio
GRE
0
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
0
FJ
Brasileirão
Grêmio badge
Grêmio
GRE
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Grêmio badge
Grêmio
GRE
2
FJ
7Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes no Brasileirão ocorreu em maio de 2026, quando Athletico Paranaense e Grêmio empataram sem gols. Antes disso, o Grêmio venceu por 2 a 0 como visitante em agosto de 2024, e o Athletico levou a melhor em outubro de 2023, vencendo por 2 a 1 no estádio do Grêmio. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Grêmio venceu três vezes contra uma vitória do Athletico, com um empate.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
3221746427+3770
V
V
V
E
V
2
PalmeirasPalmeirasSEP
33201035622+3470
E
V
V
V
V
3
CruzeiroCruzeiroCRU
32166105146+554
V
V
D
V
V
4
Athletico ParanaenseAthletico ParanaenseAPR
3215985038+1254
E
D
V
E
V
5
FluminenseFluminenseFLU
3315995242+1054
V
D
D
D
V
6
BahiaBahiaBAH
33141184842+653
V
E
D
V
D
7
Atlético-MGAtlético-MGCAM
32148104438+650
D
V
V
E
V
8
SantosSantosSAN
331211104947+247
E
E
V
D
E
9
BragantinoBragantinoBGT
33128134238+444
V
D
E
V
E
10
São PauloSão PauloSAP
33127143939043
D
E
V
V
D
11
BotafogoBotafogoBOT
33109144553-839
D
D
V
E
D
12
CoritibaCoritibaCOR
32109133850-1239
D
D
E
D
D
13
VascoVascoVAS
31108133945-638
V
D
E
V
V
14
VitóriaVitóriaVIT
32108143546-1138
E
E
D
V
D
15
MirassolMirassolMIR
32910133745-837
E
V
D
E
V
16
InternacionalInternacionalINT
33811143742-535
D
V
D
E
V
17
GrêmioGrêmioGRE
32810143544-934
V
D
E
E
E
18
CorinthiansCorinthiansCOR
3289153442-833
D
E
D
D
D
19
RemoRemoREM
33611163651-1529
V
D
E
E
E
20
ChapecoenseChapecoenseCHA
3249193266-3421
D
V
D
D
D
Copa Libertadores
Qualificatório da Copa Libertadores
Copa Sul-Americana
Rebaixamento

No Brasileirão, o Grêmio figura na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Athletico Paranaense ocupa o quarto lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google