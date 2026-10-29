Brasileirão - Rodada 33 29 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Grêmio x Athletico Paranaense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Renato Gaucho não tem informações confirmadas sobre desfalques ou suspensões no Grêmio para este confronto. Detalhes sobre o provável time titular serão divulgados conforme as informações forem disponibilizadas antes do apito inicial.

Odair Hellmann também não conta com dados definitivos sobre o elenco do Athletico Paranaense neste momento. Atualizações sobre lesões, suspensões e escalação serão adicionadas à medida que a comissão técnica liberar as informações oficiais.

Retrospecto recente

O Grêmio chega ao confronto com um retrospecto de uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos do Brasileirão. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Coritiba, em 26 de outubro. Antes disso, a equipe sofreu uma derrota pesada de 4 a 2 para o Cruzeiro. Ao longo das cinco partidas, o Grêmio marcou cinco gols e sofreu sete.

O Athletico Paranaense registrou dois triunfos, dois empates e uma derrota no mesmo período. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Vitória, em 24 de outubro. O Furacão também goleou o Chapecoense por 4 a 1 fora de casa, mas perdeu para o Palmeiras por 2 a 0. No total, o time marcou dez gols e sofreu oito nas últimas cinco rodadas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes no Brasileirão ocorreu em maio de 2026, quando Athletico Paranaense e Grêmio empataram sem gols. Antes disso, o Grêmio venceu por 2 a 0 como visitante em agosto de 2024, e o Athletico levou a melhor em outubro de 2023, vencendo por 2 a 1 no estádio do Grêmio. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Grêmio venceu três vezes contra uma vitória do Athletico, com um empate.

Classificação

No Brasileirão, o Grêmio figura na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Athletico Paranaense ocupa o quarto lugar na tabela.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.