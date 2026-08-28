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Goiás x São Bernardo
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Goiás x São Bernardo

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Goiás
GOI
Formação
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
São Bernardo crest
São Bernardo
SAB

Técnico

  • Mozart

O técnico Mozart não divulgou o provável time titular do Goiás, e a comissão técnica não confirmou desfalques por lesão ou suspensão até o momento. As informações serão atualizadas conforme surgirem novidades mais próximas ao apito inicial.

No São Bernardo, Vinicius Bergantin também não antecipou a escalação, e não há registros oficiais de baixas por contusão ou punição no elenco visitante. Atualizações sobre o time serão adicionadas antes da partida.

Retrospecto recente

GOI

GOI - Sequência

AMM
D1-0
LON
V1-0
CRI
D1-0
JUV
D0-1
CUI
E1-1
Gol marcado (sofrido)
2/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
SAB

SAB - Sequência

CEA
D3-4
OPF
V1-3
BSP
D0-1
FOR
E1-1
NAU
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Goiás somou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com um empate e três derrotas, registrando um aproveitamento abaixo do esperado. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, enquanto a única vitória no período veio contra o Londrina, por 1 a 0. A equipe marcou quatro gols e sofreu três nesse recorte, mas as três derrotas, incluindo eliminações para Juventude e América-MG, mostram uma defesa que precisa de mais solidez.

O São Bernardo tem um retrospecto mais variado no mesmo período, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. O jogo mais recente terminou em 1 a 1 contra o Náutico, e a equipe também empatou com o Fortaleza por 1 a 1. O destaque positivo foi a vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Operário-PR, enquanto a derrota por 4 a 3 contra o Ceará evidencia fragilidades defensivas. O time balançou as redes seis vezes e sofreu sete nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GoiásEmpateSão Bernardo
0
0
1
Série B
São Bernardo badge
São Bernardo
SAB
1
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
0Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram0/1

O histórico recente entre as equipes conta com apenas um confronto registrado nesta base de dados. Em abril de 2026, o São Bernardo venceu o Goiás por 1 a 0, jogando em casa, pela Série B. Com esse resultado, o time paulista leva vantagem no retrospecto disponível.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
JuventudeJuventudeJUV
2413652613+1345
V
V
E
V
V
2
CriciúmaCriciúmaCRI
2412842517+844
D
E
V
D
E
3
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2412573525+1041
E
V
V
D
D
4
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2411763921+1840
V
V
E
D
V
5
FortalezaFortalezaFOR
2411762721+640
V
E
E
E
V
6
SportSportSPO
2491143222+1038
V
D
V
V
E
7
CRBCRBCRB
2410683534+136
D
V
E
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2410683031-136
E
D
D
D
D
9
Atlético-GOAtlético-GOATG
249962723+436
V
E
D
E
V
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2481062525034
D
D
V
V
E
11
GoiásGoiásGOI
249692329-633
E
D
D
V
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2471252118+333
E
V
V
E
E
13
São BernardoSão BernardoSAB
248883327+632
E
E
D
V
D
14
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
248792826+231
D
E
V
V
D
15
NáuticoNáuticoNAU
248792827+131
E
V
E
E
E
16
AvaíAvaíAVF
2485112730-329
V
V
V
D
D
17
CearáCearáCEA
2477102530-528
V
D
D
V
V
18
LondrinaLondrinaLON
2456132936-721
D
E
D
D
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2425171642-2611
D
D
D
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2424181650-3410
D
D
E
D
E
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Goiás ocupa a décima primeira posição, enquanto o São Bernardo aparece em décimo terceiro lugar.

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