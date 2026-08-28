Série B - Rodada 25 28 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Goiás x São Bernardo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Mozart não divulgou o provável time titular do Goiás, e a comissão técnica não confirmou desfalques por lesão ou suspensão até o momento. As informações serão atualizadas conforme surgirem novidades mais próximas ao apito inicial.

No São Bernardo, Vinicius Bergantin também não antecipou a escalação, e não há registros oficiais de baixas por contusão ou punição no elenco visitante. Atualizações sobre o time serão adicionadas antes da partida.

Retrospecto recente

O Goiás somou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com um empate e três derrotas, registrando um aproveitamento abaixo do esperado. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, enquanto a única vitória no período veio contra o Londrina, por 1 a 0. A equipe marcou quatro gols e sofreu três nesse recorte, mas as três derrotas, incluindo eliminações para Juventude e América-MG, mostram uma defesa que precisa de mais solidez.

O São Bernardo tem um retrospecto mais variado no mesmo período, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. O jogo mais recente terminou em 1 a 1 contra o Náutico, e a equipe também empatou com o Fortaleza por 1 a 1. O destaque positivo foi a vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Operário-PR, enquanto a derrota por 4 a 3 contra o Ceará evidencia fragilidades defensivas. O time balançou as redes seis vezes e sofreu sete nos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as equipes conta com apenas um confronto registrado nesta base de dados. Em abril de 2026, o São Bernardo venceu o Goiás por 1 a 0, jogando em casa, pela Série B. Com esse resultado, o time paulista leva vantagem no retrospecto disponível.

Classificação

Na tabela da Série B, o Goiás ocupa a décima primeira posição, enquanto o São Bernardo aparece em décimo terceiro lugar.

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