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Série B
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Goiás x Londrina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Goiás x Londrina
Goiás
Londrina
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Goiás e Londrina, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 21

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Goiás x Londrina

4-3-3
Goiás crest
Goiás
GOI
Formação
Londrina crest
Londrina
LON
4-3-3
1Thiago Rodrigues4Ramon Menezes2R. Soares6N. Vichiatto3Luiz Felipe5Machado97Lourenco8Juninho40Kadu10L. Lima18Cadu30Mauricio4Wallace2Nino Paraiba15Gabriel34Heron8L. Marques22J. Vitor5T. Boschetti11Pablo Dyego23W. Pottker28R. Nascimento
Londrina crest
Londrina
LON
4-3-3
Goiás

Time titular

Londrina

Reservas

Técnico

  • Mozart
  • R. Micale

O Goiás é treinado por Mozart, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a provável escalação até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Londrina, Rogério Micale também não confirmou desfalques nem a escalação provável. O departamento médico e as opções táticas do treinador devem ser detalhados nos próximos dias.

Retrospecto recente

GOI

GOI - Sequência

CEA
V2-0
CRB
E2-2
PON
V1-2
SPO
E1-1
AMM
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LON

LON - Sequência

CRB
V5-0
AMM
E1-1
BSP
E0-0
NAU
D2-1
NOV
D1-4
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Goiás registra dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe venceu o Ceará por 2 a 0 e a Ponte Preta por 2 a 1, mas perdeu para o América-MG por 1 a 0 na rodada mais recente. No total, o time marcou sete gols e sofreu cinco nesse período.

O Londrina atravessa sequência negativa. O clube soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com dois empates e duas derrotas. O triunfo mais expressivo foi o 5 a 0 sobre o CRB, mas a equipe voltou a perder nas duas rodadas seguintes, incluindo o revés por 4 a 1 contra o Novorizontino. O time marcou nove gols, porém sofreu seis.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GoiásEmpateLondrina
1
4
0
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
2
Goiás badge
Goiás
GOI
2
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
0
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
0
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
0
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Goiás badge
Goiás
GOI
3
FJ
5Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2, disputado em abril de 2026 pela Série B, com o Londrina como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Goiás leva vantagem com uma vitória, contra nenhuma do Londrina, e três empates. O duelo de 2018 foi o único com gols em quantidade, quando o Goiás venceu por 3 a 1 no Paraná.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
CriciúmaCriciúmaCRI
2111732314+940
D
E
V
V
V
2
JuventudeJuventudeJUV
2111552312+1138
V
V
D
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2110562420+435
E
V
D
V
D
4
Operário-PROperário-PROPF
2110562928+135
D
D
V
E
V
5
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2110472725+234
D
D
V
D
D
6
NovorizontinoNovorizontinoNOV
219663220+1233
D
V
D
D
D
7
GoiásGoiásGOI
219572226-432
V
D
E
V
E
8
Atlético-GOAtlético-GOATG
218852421+332
E
V
V
E
V
9
SportSportSPO
2171132619+732
V
E
E
E
E
10
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
2171042118+331
V
E
V
E
E
11
São BernardoSão BernardoSAB
218673124+730
V
D
D
E
E
12
CRBCRBCRB
208573132-129
V
V
V
E
D
13
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
217682622+427
V
D
V
E
E
14
NáuticoNáuticoNAU
217592525026
E
E
V
D
D
15
CuiabáCuiabáCUI
2151151616026
E
E
D
D
E
16
CearáCearáCEA
216782225-325
V
V
D
E
E
17
LondrinaLondrinaLON
2155112732-520
D
D
D
E
E
18
AvaíAvaíAVF
2055102127-620
D
V
E
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2125141533-1811
D
V
D
E
E
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2123161541-269
D
E
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Goiás ocupa a 10ª posição, enquanto o Londrina figura na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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