Série B - Rodada 21 10 de ago. de 2026 - 18:30

Como assistir Goiás x Londrina online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Goiás é treinado por Mozart, mas o clube não divulgou informações sobre lesionados, suspensos ou a provável escalação até o momento. Atualizações serão acrescentadas conforme se aproximar o horário da partida.

No Londrina, Rogério Micale também não confirmou desfalques nem a escalação provável. O departamento médico e as opções táticas do treinador devem ser detalhados nos próximos dias.

Retrospecto recente

O Goiás registra dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Série B. A equipe venceu o Ceará por 2 a 0 e a Ponte Preta por 2 a 1, mas perdeu para o América-MG por 1 a 0 na rodada mais recente. No total, o time marcou sete gols e sofreu cinco nesse período.

O Londrina atravessa sequência negativa. O clube soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com dois empates e duas derrotas. O triunfo mais expressivo foi o 5 a 0 sobre o CRB, mas a equipe voltou a perder nas duas rodadas seguintes, incluindo o revés por 4 a 1 contra o Novorizontino. O time marcou nove gols, porém sofreu seis.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em empate por 2 a 2, disputado em abril de 2026 pela Série B, com o Londrina como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Goiás leva vantagem com uma vitória, contra nenhuma do Londrina, e três empates. O duelo de 2018 foi o único com gols em quantidade, quando o Goiás venceu por 3 a 1 no Paraná.

Classificação

Na tabela da Série B, o Goiás ocupa a 10ª posição, enquanto o Londrina figura na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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