Série B - Rodada 30 26 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Goiás x Atlético-GO online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Goiás, o técnico Mozart não teve divulgação de escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento, com as informações sendo aguardadas para as próximas horas antes da partida.

No Atlético-GO, a situação é semelhante: Roger Silva também não teve dados de desfalques ou prováveis titulares divulgados. As atualizações serão incorporadas conforme se aproximar o horário de início.

Retrospecto recente

O Goiás acumula três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento razoável que mascara alguma irregularidade. A equipe venceu o Avaí por 2 a 1 na rodada mais recente e também bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 fora de casa. As derrotas vieram contra Vila Nova-GO, por 2 a 0, e Fortaleza, por 1 a 0. No total, o Goiás marcou oito gols e sofreu cinco nesse período.

O Atlético-GO tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o São Bernardo, mas antes disso o Dragão emplacou sequências expressivas, incluindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Criciúma. No agregado dos cinco jogos, o time marcou oito gols e sofreu quatro.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com empate por 1 a 1 com o Atlético-GO como mandante. Nos cinco últimos confrontos entre as equipes, o Goiás registrou uma vitória, o Atlético-GO nenhuma, e três partidas terminaram empatadas. O equilíbrio histórico recente reforça o caráter imprevisível desse clássico estadual.

Classificação

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a sétima posição, dentro do grupo que disputa acesso à elite, enquanto o Goiás está em décimo primeiro, em zona que exige atenção para não se aproximar da briga contra o rebaixamento. A diferença de quatro posições entre os rivais dá ao confronto um peso extra na definição dos objetivos de cada clube na reta final da competição.

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