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Série B
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Goiás x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Goiás x Atlético-GO
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Saiba onde vai passar o jogo entre Goiás e Atlético-GO, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 30

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Goiás x Atlético-GO

Técnico

  • Mozart

No Goiás, o técnico Mozart não teve divulgação de escalação provável, lesionados ou suspensos até o momento, com as informações sendo aguardadas para as próximas horas antes da partida.

No Atlético-GO, a situação é semelhante: Roger Silva também não teve dados de desfalques ou prováveis titulares divulgados. As atualizações serão incorporadas conforme se aproximar o horário de início.

Retrospecto recente

GOI

GOI - Sequência

SAB
V2-1
FOR
D0-1
VLN
D2-0
BSP
V1-3
AVF
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ATG

ATG - Sequência

AVF
V0-1
JUV
E2-2
CEA
V2-1
CRI
V4-0
SAB
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Goiás acumula três vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos da Série B, com um aproveitamento razoável que mascara alguma irregularidade. A equipe venceu o Avaí por 2 a 1 na rodada mais recente e também bateu o Botafogo-SP por 3 a 1 fora de casa. As derrotas vieram contra Vila Nova-GO, por 2 a 0, e Fortaleza, por 1 a 0. No total, o Goiás marcou oito gols e sofreu cinco nesse período.

O Atlético-GO tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o São Bernardo, mas antes disso o Dragão emplacou sequências expressivas, incluindo uma goleada de 4 a 0 sobre o Criciúma. No agregado dos cinco jogos, o time marcou oito gols e sofreu quatro.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GoiásEmpateAtlético-GO
1
4
0
Série B
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Goiás badge
Goiás
GOI
1
FJ
Goiano
Goiás badge
Goiás
GOI
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
Goiano
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
Goiás badge
Goiás
GOI
2
FJ
Goiano
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
1
Goiás badge
Goiás
GOI
1
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
0
Atlético-GO badge
Atlético-GO
ATG
0
FJ
4Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com empate por 1 a 1 com o Atlético-GO como mandante. Nos cinco últimos confrontos entre as equipes, o Goiás registrou uma vitória, o Atlético-GO nenhuma, e três partidas terminaram empatadas. O equilíbrio histórico recente reforça o caráter imprevisível desse clássico estadual.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
3016684331+1254
V
V
E
V
D
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
3014974927+2251
E
D
E
V
V
3
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
Operário-PROperário-PROPF
2913884136+547
V
E
V
V
E
6
CriciúmaCriciúmaCRI
2913882827+147
D
D
D
V
D
7
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
8
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
CuiabáCuiabáCUI
29101363022+843
V
E
V
D
V
11
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
12
São BernardoSão BernardoSAB
30119104031+942
E
V
V
D
V
13
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
14
NáuticoNáuticoNAU
29108113536-138
D
E
D
V
V
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
3077163943-428
D
D
V
V
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Atlético-GO ocupa a sétima posição, dentro do grupo que disputa acesso à elite, enquanto o Goiás está em décimo primeiro, em zona que exige atenção para não se aproximar da briga contra o rebaixamento. A diferença de quatro posições entre os rivais dá ao confronto um peso extra na definição dos objetivos de cada clube na reta final da competição.

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